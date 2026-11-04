Após morte de futebolista em Espanha, guarda-redes que protagonizou o choque trágico arrisca castigo pesado

O guarda-redes do FC Andorra foi expulso depois de uma violenta colisão com o avançado do Tenerife, que viria a morrer no dia seguinte. O caso está agora nas mãos das autoridades disciplinares espanholas e o castigo poderá chegar aos 12 jogos.

A morte de Jesús de Miguel, avançado do CD Tenerife, deixou o futebol espanhol de luto e abriu uma questão sobre as consequências desportivas do lance que antecedeu a tragédia. Jesús Owono, guarda-redes do FC Andorra, foi expulso durante o encontro entre as duas equipas, depois de uma colisão com o jogador português? Não: com o avançado espanhol, de 30 anos, que acabou por morrer na manhã de terça-feira, 3 de novembro.

O incidente aconteceu na parte final do encontro, disputado na segunda-feira, dia 2, no Estádio Heliodoro Rodríguez López, em Tenerife. Durante uma disputa de bola, Owono saiu da sua área e atingiu De Miguel. O avançado recebeu assistência médica no relvado e foi transportado para o hospital, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória.

O CD Tenerife confirmou o falecimento do jogador na manhã seguinte. O encontro, que estava empatado a duas bolas, acabou por ser interrompido na sequência do sucedido.

Que castigo pode receber Jesús Owono?

O guarda-redes foi expulso com cartão vermelho direto pelo árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández. No relatório da partida, o juiz justificou a decisão com o facto de Owono ter atingido o adversário «bruscamente com a perna no ar», recorrendo a «força excessiva» enquanto ambos disputavam a bola.

A ocorrência está agora sob análise do Comité de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que terá de determinar qual o enquadramento disciplinar adequado.

Um dos artigos que poderá ser considerado é o 130.º do Código Disciplinar da RFEF. Este prevê uma suspensão de um a três jogos, ou por um período até um mês, para situações em que um jogador atua de forma violenta durante o jogo, colocando o adversário em risco, mas sem provocar consequências lesivas.

No entanto, existe outro enquadramento possível. O artigo 102.º do mesmo código estabelece uma suspensão entre quatro e 12 partidas quando uma ação violenta contra um adversário, durante o jogo, provoca consequências consideradas graves.

É esta segunda disposição que poderá ganhar relevância na análise do caso, tendo em conta a gravidade do desfecho. Ainda assim, não existe, até ao momento, uma decisão oficial sobre o artigo a aplicar ou sobre o número de jogos de suspensão.

Alguns meios de comunicação espanhóis admitem que, caso seja aplicado o artigo 102.º, o castigo possa situar-se entre oito e 12 partidas. Trata-se, contudo, de uma previsão e não de uma decisão do Comité de Disciplina.

E poderá haver consequências na Justiça?

A dimensão da tragédia levantou também dúvidas sobre uma eventual responsabilidade criminal do guarda-redes. A polícia espanhola abriu uma investigação à morte de Jesús de Miguel, no âmbito dos procedimentos aplicáveis a mortes não naturais.

Ainda assim, o procurador de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, considerou pouco provável que o caso avance para um processo criminal, uma vez que a colisão aconteceu durante uma jogada de futebol.

Importa distinguir os dois planos: uma eventual suspensão desportiva resulta da aplicação do regulamento da RFEF, enquanto a responsabilidade criminal depende de uma avaliação judicial própria. O facto de o jogador ter morrido depois do choque não significa, por si só, que o guarda-redes tenha cometido um crime.

Jesús Owono está a receber apoio após a tragédia

O caso está também a ter um forte impacto no próprio guarda-redes. Segundo a agência Reuters, Owono desativou a conta de Instagram depois de ter recebido insultos e mensagens de ódio, incluindo comentários que o acusavam de ser um assassino.

Lautaro Spatz, colega de equipa do guarda-redes no FC Andorra, saiu publicamente em sua defesa. O jogador afirmou que Owono está profundamente abalado com o que aconteceu e garantiu que quem o conhece sabe que nunca teria intenção de magoar alguém.

Também a Federação Equato-Guineense de Futebol manifestou apoio ao guarda-redes, que representa a seleção da Guiné Equatorial. O FC Andorra, por sua vez, informou que estava a disponibilizar apoio psicológico a quem, dentro do clube, precisasse de ajuda para lidar com a morte do avançado.

A tragédia levou ainda a alertas contra a propagação de insultos e acusações nas redes sociais. A Reuters noticiou que outro futebolista chamado Michel Owono, que joga no Can Vidalet, foi alvo de mensagens racistas de pessoas que o confundiram com o guarda-redes do Andorra.

Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé entre as figuras que reagiram

A morte de Jesús de Miguel provocou uma onda de mensagens de pesar no futebol espanhol e internacional. Entre as figuras que manifestaram publicamente as suas condolências estão Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Gerard Piqué.

Messi deixou uma mensagem de apoio à família e aos amigos do avançado, afirmando que não havia palavras para descrever a situação e desejando força a todos os que lhe eram próximos.

Cristiano Ronaldo também reagiu à notícia, classificando o sucedido como uma tragédia e enviando força à família do jogador. Kylian Mbappé partilhou igualmente a sua tristeza, enquanto Gerard Piqué, proprietário do FC Andorra, escreveu que lamentava profundamente a morte de Jesús.

Entre os clubes, o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid, o Manchester United e o Liverpool estiveram entre os que publicaram mensagens de condolências. O FC Andorra, adversário do Tenerife na partida, manifestou estar «de coração partido» e deixou uma palavra de solidariedade à família, aos colegas e ao clube.

A UEFA anunciou ainda que seria observado um minuto de silêncio nos jogos das competições europeias durante esta semana. Nos encontros da Liga dos Campeões disputados em Espanha, o momento de homenagem teve um significado especial: o habitual hino da competição não foi tocado, dando lugar ao silêncio em memória do jogador.

A Real Federação Espanhola de Futebol também adiou os encontros da Taça do Rei e da Taça da Rainha previstos para os dias seguintes, numa demonstração do impacto que a morte de Jesús de Miguel teve no futebol do país.

Enquanto a família, os colegas e o clube tentam lidar com a perda, a análise disciplinar ao lance prossegue. Para já, a única certeza é que a decisão sobre uma eventual suspensão de Jesús Owono ainda está por tomar.