Não deixe que o jet lag estrague as suas férias

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Está a planear uma viagem de avião que envolve um fuso horário muito diferente do seu (às vezes com diferenças horárias de 10 ou 12 horas, ou mais) e já está a temer as consequências do jet lag no seu corpo e na sua disposição? Saiba que, segundo os especialistas, há formas de reduzir o impacto do jet lag.

Está provado que viagens que atravessam vários fusos horários perturbam o ritmo circadiano natural do corpo, que leva mais tempo para se sincronizar com o ciclo dia-noite local. Por exemplo, ao viajar para leste a adaptação costuma ser mais difícil do que voar para o oeste, porque exige que relógio biológico adiante em vez de atrasar.

É uma perturbação temporária, mas que pode causar fadiga, alguma confusão mental e baixa concentração ou sono instável. Ou seja, tudo o que pode estragar umas férias.

E embora nem sempre possa ser evitado, o jet lag pode ser minimizado. Especialistas do sono e de viagens asseguram que existem maneiras simples e comprovadas de reduzir o seu impacto e ajudar o viajante a recuperar para, rapidamente, começar a aproveitar a sua viagem e as férias.

Como prevenir o jet lag

Preparar-se antes de viajar, ter alguns cuidados durante o voo, manter-se bem hidratado e priorizar o sono são alguns cuidados que podem ajudar a reduzir significativamente os seus efeitos. Mas há mais. Eis algumas maneiras de prevenir o jet lag:

Ajuste gradualmente seus horários de sono e refeições antes de viajar.

Durma pelo menos sete horas nos dias que antecedem a partida.

Mantenha-se bem hidratado antes, durante e depois do seu voo.

Programe o sono no avião para coincidir com o horário local do seu destino.

Ajuste seu relógio para o horário do seu destino assim que embarcar.

Limite o consumo de álcool e cafeína, especialmente durante o voo e antes de dormir.

Caminhe pela cabine regularmente e use meias de compressão em voos longos.

Após a sua chegada, aproveite para passar algum tempo ao ar livre sob a luz natural.

Evite dormitar durante o dia e permaneça acordado até a hora de dormir local.

Na viagem de regresso, comece a readaptar-se ao seu fuso horário de origem antes de voar.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.