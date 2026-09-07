Dias antes de entrar no “BB All Stars”, esta concorrente abriu as portas de sua casa. A organização inspirou-nos

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Dias antes de voltar a entrar na casa mais vigiada do país, Joana Albuquerque abriu as portas da sua própria casa e mostrou um pouco da sua organização. A concorrente do “BB All Stars” partilhou um vídeo nas redes sociais onde revelou como organiza a roupa e o calçado e foi inspirador. O elemento que mais gostámos foi o espelho de corpo inteiro no final.

Conhecida pela participação no “Big Brother – A Revolução”, em 2020, Joana Albuquerque, de 26 anos, ganhou ainda mais destaque ao sagrar-se vencedora do “Big Brother – Duplo Impacto”. Agora, regressa ao reality show com a experiência de quem já conhece bem o jogo.

Antes de entrar novamente na casa, a designer e criadora de conteúdos decidiu mostrar aos seguidores alguns detalhes do espaço onde vive, nomeadamente a forma como mantém roupa e sapatos organizados.

No vídeo, Joana revela o seu método de organização e mostra como distribui as diferentes peças e pares de calçado, dando aos seguidores um vislumbre de uma divisão que habitualmente fica longe das câmaras.

A publicação foi partilhada poucos dias antes da entrada de Joana Albuquerque no “BB All Stars”, tornando o vídeo ainda mais curioso: pouco depois de mostrar a forma como organiza as suas coisas em casa, a concorrente teria pela frente uma nova temporada de convivência, desta vez ao lado de outros nomes marcantes dos reality shows portugueses.