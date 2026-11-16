Manteve a identidade do pai da filha em segredo durante anos. Agora, famosa atriz portuguesa não esconde o amor ao lado do namorado

Joana Duarte mostrou a sala de estar de casa, com um sofá terracota, decoração em tons quentes e uma vista deslumbrante para a natureza.

Joana Duarte voltou a despertar a atenção dos seguidores nas redes sociais, desta vez com uma espreitadela ao interior de casa. Numa partilha no Instagram, a atriz mostrou como está a ganhar forma a sala de estar, uma divisão onde os tons quentes, as texturas aconchegantes e os materiais naturais são protagonistas. Mas há um pormenor que não passa despercebido: a vista deslumbrante para a paisagem verde que rodeia a propriedade.

Nas imagens partilhadas, percebe-se que a decoração segue uma linha harmoniosa, com uma paleta de cores inspirada na natureza. O grande destaque vai para o sofá modular em formato chaise-longue, num tom terracota e com um tecido de textura semelhante à bombazina. Uma peça generosa, que assume o protagonismo da divisão e convida a momentos de descanso.

A atriz optou por conjugá-lo com almofadas brancas e em tons semelhantes aos do sofá, criando uma combinação equilibrada e acolhedora. No chão, um tapete branco de pelo comprido reforça a sensação de conforto e contrasta delicadamente com os tons mais quentes do mobiliário.

Também os pequenos detalhes ajudam a construir a identidade do espaço. Em frente ao sofá, uma consola em tom creme serve de apoio a uma grande jarra bege com elementos verdes e a alguns livros decorativos. Na parede, um quadro de grandes dimensões, em tons de creme e terracota e com linhas circulares, acrescenta personalidade e suavidade ao ambiente.

A madeira marca igualmente presença, tanto nas portadas da janela como na escadaria que se vê na divisão. Junto ao sofá, uma mesa de apoio em madeira clara surge acompanhada por um candeeiro bege de formas arredondadas, que acompanha a linguagem orgânica da restante decoração.

E se o interior já convida a ficar, o exterior não fica atrás. A publicação permite ainda espreitar o amplo espaço ao ar livre, com um deck de madeira, várias zonas verdes e uma paisagem de serras que se estende no horizonte. Um cenário que reforça a sensação de tranquilidade e transforma a casa num verdadeiro refúgio.

«Aos poucos, este cantinho vai ganhando forma. 🤎 Tons quentes, texturas naturais e muito conforto✨», escreveu Joana Duarte na legenda da publicação.

A partilha não passou despercebida aos fãs e amigos da atriz, que rapidamente encheram a caixa de comentários de elogios. «Está tão linda», «Que vista incrível», «Também quero», «Bonita e confortável» e «Está espetacular» foram algumas das reações deixadas pelos seguidores.

Uma casa pensada para estar em sintonia com a natureza

Esta aposta nos tons terra e nos materiais naturais não surge de forma isolada. Joana Duarte já tinha revelado publicamente alguns dos planos para a construção da sua casa, assumindo a vontade de criar um espaço sustentável e com uma estética minimalista.

Numa entrevista ao Fama ao Minuto, publicada em dezembro de 2024, a atriz explicou que pretendia recorrer a materiais naturais e a uma arquitetura de formas arredondadas, inspirada em referências de Marrocos e do México. Na altura, destacou também a utilização de painéis de palha prensada na construção e a preferência por uma decoração em tons de terracota.

A escolha cromática que agora se vê na sala parece, assim, acompanhar essa identidade que a atriz já tinha anunciado. Aliás, os tons terrosos continuam a ter destaque nas tendências de decoração de interiores. Para 2026, especialistas em design de interiores apontam o terracota, a argila, os beges, os tons areia e os verdes naturais como algumas das cores que ajudam a criar ambientes mais acolhedores e ligados à natureza.

Entre o conforto do sofá, os apontamentos de madeira e a paisagem que se estende para lá das janelas, a sala de Joana Duarte parece estar a cumprir o objetivo: tornar-se um daqueles cantinhos onde apetece mesmo ficar.