Entre na festa de casamento de Joana Marques e Daniel Leitão. Imagens são imperdíveis

Depois do casamento, deputada do PS e mulher escolhem este país para a lua de mel

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A humorista Joana Marques assinalou os 12 anos de casamento com Daniel Leitão ao partilhar com os seguidores imagens do seu casamento com o também humorista, celebrado a 30 de agosto de 2014. Doze anos depois, a humorista revisitou o vídeo do grande dia e encontrou motivos para fazer aquilo que melhor sabe: rir de si própria.

“Em 2014 ouvíamos esta música a toda a hora, ainda usávamos Facebook e não se faziam vídeos na vertical, como se pode ver”, escreveu Joana Marques na publicação, numa referência a uma época que, vista à distância, parece já tão distante.

A música é “Get Lucky”, dos Daft Punk, com a participação de Pharrell Williams e Nile Rodgers. Lançado em 2013, o tema tornou-se um dos grandes sucessos musicais daquele período. Mas a música não é o único elemento que a humorista decidiu recuperar. No vídeo surgem também algumas das tendências que, em 2014, pareciam originais e românticas, mas que hoje Joana olha com alguma ironia e muita graça.

“Achávamos original chegar à igreja numa carrinha pão de forma ou fazer flashmobs”, recordou: “não tínhamos noção de quão poluente era mandar balões para a atmosfera”.

“E que bom que é viver tempo suficiente para nos tornarmos ridículos”, escreveu. E deixou ainda uma espécie de desejo para o futuro: “Que este vídeo continue a envelhecer mal e nós bem.”

Joana Marques e Daniel Leitão estão juntos há mais de uma década e têm dois filhos, Xavier e Nicolau.