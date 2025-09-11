Facebook Instagram
Sala de cinema, 11 casas de banho, campo de futebol privado. Entre na mansão de luxo onde vivia João Félix

IOL
Ontem às 16:41
A luxuosa casa de João Félix na urbanização La Finca, em Madrid, já terá sido vendida após cerca de um ano no mercado por um valor próximo dos 12 milhões de euros.

A mansão, erguida num terreno de 3.100 m², soma 1.100 m² de área habitacional e conta com 7 quartos, 11 casas de banho, sala de cinema, ginásio com piscina de gelo, SPA, bar, duas piscinas (interior e exterior), campos privados de futebol e basquetebol, além de garagem para seis carros e várias salas de apoio.

Segundo o promotor imobiliário Júlio Iranzo, ouvido pelo programa V+ Fama, o preço pedido era superior ao valor médio da zona, avaliado entre 9 e 10 milhões de euros. O imóvel deixou de estar listado em plataformas imobiliárias, confirmou Adriano Silva Martins.

Com a venda, João Félix encerra um capítulo em Madrid, cidade que deixou em 2024 para jogar no Chelsea. Passou depois pelo AC Milan, por empréstimo, e atualmente representa o Al Nassr, na Arábia Saudita.

 

