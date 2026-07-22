João Monteiro e Cristina Ferreira
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A camisa bordada de João Monteiro que deu nas vistas ao lado de Cristina Ferreira
IOL
Hoje às 09:06
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A camisa tem uma gola clássica, fecho de botões, mangas compridas e dois bolsos

O visual que João Monteiro elegeu para ter um 'date' com Cristina Ferreira não passou despercebido e houve uma peça em particular que despertou a curiosidade: a camisa. Depois de alguma pesquisa, descobrimos onde é vendida e quanto custa.

Trata-se de uma peça da marca Baziszt, que tem loja física em Paris. Esta proposta da nova coleção pretende ser descontraída, mas traz os detalhes bordados característicos da marca fundada por Zied Ben Amor, criador de origem tunisina, e Jean-Marc Fellous, uma figura de destaque da moda francesa. “Juntos, idealizaram um guarda-roupa poético que transcende o tempo, no cruzamento entre histórias pessoais, artesanato e estilo contemporâneo”, pode ler-se no site da marca.

Em tom off-white, a camisa tem uma gola clássica, fecho de botões, mangas compridas e dois bolsos aplicados na parte da frente. O grande destaque vai para os motivos geométricos bordados e os acabamentos em contraste, que acrescentam textura e personalidade à peça.

Esta peça é feita de um tecido leve e sem elasticidade e foi desenhada para um corte descontraído, para quem quer ter um look casual e sofisticado ao mesmo tempo. O preço desta peça, que pode ser usada como casaco ou como camisa, é de 851,89 euros

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