Nem bacalhau, nem presunto: isto era o que João Neves levava na carrinha de mercadorias

João Neves deu muito que falar ao surpreender com a sua humilde chegada ao treino do PSG numa carrinha de mercadorias económica. Foram muitas as brincadeiras nas redes sociais sobre o que levaria no veículo, desde previsões de que estava cheio de bacalhau, pão e presunto a palpites sobre se teria ajudado em mudanças de casa.

Agora, a informação surge por parte de uma fonte ligada ao clube. “Só para informar: o João Neves veio, de facto, de carrinha até ao Campus, mas havia uma razão por detrás de tudo isto. Uma razão que faz com que o admiremos ainda mais e que demonstra o ser humano extraordinário que ele é”, começou por escrever Djamel, uma personalidade digital ligada ao PSG e respeitada por centenas de adeptos por ter acesso a informação privilegiada do clube francês.

“O bicampeão europeu tinha, na parte de trás da carrinha, centenas de artigos que entregou às instituições de solidariedade apoiadas pela Fundação PSG!”, revelou. “Isto diz muito sobre a pessoa incrível, humilde e com um enorme espírito de equipa que ele é”, concluiu ainda.

Esta informação gerou uma onda de comentários ainda mais elogiosos ao jogador algarvio.

Aos 21 anos, João Neves é já uma das principais figuras do futebol português e uma peça importante do Paris Saint-Germain. Formado no Benfica, o médio natural de Tavira chegou ao clube francês em 2024 e rapidamente se afirmou num dos maiores palcos do futebol europeu, conquistando, entre outros títulos, a Liga dos Campeões. Internacional português, Neves também foi campeão da Europa de clubes por duas vezes e é apontado como um dos jogadores mais promissores da sua geração, dentro e fora das quatro linhas.