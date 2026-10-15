Apresentador de “A Sentença” lança apelo ao público

Grupo de canais TVI é o mais premiado em Televisão nos Prémios Criatividade Meios & Publicidade

João Patrício convida o público a inscrever-se para participar no universo dos programas da TVI, apelando a todos os que gostariam de viver a experiência de estar no pequeno ecrã.

A iniciativa destina-se a pessoas que gostam de histórias e que gostariam de dar vida a uma delas, proporcionando a oportunidade de viver uma experiência em televisão.

Os interessados em participar podem inscrever-se através do endereço de e-mail figuracao@tvi.pt, tendo assim a oportunidade de fazer parte desta história.

Não perca esta oportunidade e inscreva-se já.