"Tenho saudades desse Universo": João Patrício recorda o primeiro emprego que teve. E vai surpreendê-lo

Muito antes de se afirmar na televisão, João Patrício deu os primeiros passos no mundo da comunicação através da rádio. O apresentador da TVI recordou que tinha apenas 17 anos quando surgiu a oportunidade que acabaria por marcar o início da sua carreira.

"O meu primeiro emprego foi na rádio, foi aí que comecei. Tinha uns 17 anos. Como tive sempre esta voz mais cavernosa, comecei logo a gravar publicidade e a fazer animação na rádio, foi muito interessante", revelou.

Para João Patrício, a experiência na rádio foi determinante para o percurso profissional que construiu ao longo dos anos e continua a recordar essa fase com carinho. "A rádio, no fundo, é uma plataforma de comunicação. Que é aquilo que tem sido sempre a minha vida. A rádio é uma boa escola, foi uma boa escola e agora que falo nisso percebo as saudades que tenho de estar nesse Universo."

Além de recordar o primeiro emprego, João Patrício deixou uma mensagem de incentivo para quem está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. O comunicador acredita que a persistência e a realização pessoal devem caminhar lado a lado. "O meu conselho é, se for um sonho ou algo que efetivamente se deseja fazer, que não se largue."

Para o apresentador, encontrar um trabalho que proporcione felicidade acaba por refletir-se no desempenho e no sucesso profissional.

"A partir do momento em que se entra nesse primeiro emprego, seja ele qual for, é garantir que se é feliz. Quando isso acontece, vai refletir-se na sua prestação, nas suas conquistas, mas sobretudo acordar com o prazer de saber que se vai fazer algo que efetivamente se gosta."

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