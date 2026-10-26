Ele está nos Estados Unidos e ela na reta final da gravidez: casal de jornalistas mais acarinhado do País emociona fãs com gesto enternecedor

O jornalista da CNN Portugal está no Michigan a acompanhar a campanha democrata e foi surpreendido por um gesto especial da mulher, que está na reta final da gravidez. Apesar de trabalharem em canais concorrentes, Nelma Serpa Pinto fez questão de mostrar que está a acompanhar o trabalho do companheiro à distância.

Mesmo a milhares de quilómetros de distância, há momentos que não passam despercebidos. João Póvoa Marinheiro está nos Estados Unidos, onde acompanha a campanha eleitoral no Michigan para a CNN Portugal, e o seu trabalho mereceu uma reação especial de Nelma Serpa Pinto.

A jornalista da SIC Notícias, que se prepara para ser mãe pela primeira vez, acompanhou atentamente a reportagem do marido e partilhou um excerto do momento nas histórias do Instagram, num gesto de apoio que não passou despercebido.

O jornalista está a acompanhar a campanha dos democratas no Michigan, que contou com o apoio do antigo presidente norte-americano Barack Obama. Do outro lado do Atlântico, Nelma fez questão de mostrar que está atenta ao trabalho de João, numa fase particularmente especial da vida dos dois.

Trabalham em canais concorrentes, mas são os maiores apoiantes um do outro

João Póvoa Marinheiro é um dos rostos da informação da CNN Portugal, enquanto Nelma Serpa Pinto se destacou como jornalista e pivô da SIC Notícias. Embora trabalhem em estações concorrentes, os dois conheceram-se precisamente no meio televisivo, quando passaram pela TVI, e a relação começou em 2020.

Ao longo dos anos, o casal tem mantido uma postura relativamente discreta em relação à vida privada, embora partilhe ocasionalmente alguns momentos especiais nas redes sociais. E o apoio mútuo também já se tornou público noutras ocasiões.

Em janeiro de 2024, por exemplo, João mostrou o orgulho que sentia na companheira, depois de uma entrevista desta a Júlia Pinheiro. «Tornas-me melhor. E tenho tanto orgulho em ti», escreveu então o jornalista numa declaração dirigida a Nelma.

Agora, foi a vez de a jornalista mostrar que acompanha o trabalho do marido, mesmo quando a profissão o leva para longe de casa.

Uma história de amor que começou nos bastidores da televisão

A relação de João Póvoa Marinheiro e Nelma Serpa Pinto começou há cerca de seis anos. Em julho de 2025, os dois celebraram a relação numa festa com familiares e amigos, no Porto, que ficou conhecida como «quasamento».

O evento gerou curiosidade nas redes sociais, sobretudo pelas imagens partilhadas pelos convidados e pelo ambiente de casamento. Mais tarde, em julho de 2026, o casal assinalou o primeiro aniversário da união, consolidando uma história que começou nos corredores da televisão portuguesa.

Apesar de seguirem percursos profissionais em canais diferentes, os dois jornalistas têm mostrado que conseguem conciliar as exigências da profissão com a vida pessoal. A distância imposta por uma cobertura internacional é agora mais um exemplo dessa realidade.

Nelma Serpa Pinto prepara-se para ser mãe pela primeira vez

A partilha surge numa altura muito especial para o casal. Em agosto de 2026, João e Nelma anunciaram que esperavam o primeiro filho, através de fotografias de umas férias a dois. «Babymoon» foi a palavra escolhida para acompanhar as imagens, nas quais o jornalista surge junto da barriga já visível da companheira.

Desde então, a gravidez tem sido um dos momentos centrais da vida pessoal dos dois. Mais recentemente, Nelma despediu-se temporariamente dos espectadores da SIC Notícias para fazer uma pausa na carreira e se dedicar à reta final da gravidez e à chegada do bebé.

«Volto daqui a algum tempo para agora me dedicar a outro desafio igualmente exigente», disse a jornalista na despedida, deixando também uma mensagem de agradecimento a quem a acompanha.

Enquanto Nelma se prepara para esta nova etapa, João continua a cumprir as exigências da profissão, desta vez nos Estados Unidos. E, mesmo à distância, a jornalista fez questão de mostrar que está atenta ao trabalho do marido.