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Segundo o jornal espanhol 20 Minutos, o futebolista confessou que a paternidade mudou completamente a forma como encara a carreira. Pai de um menino diagnosticado com autismo, o internacional espanhol revelou que qualquer eventual mudança de clube depende, antes de tudo, das condições que o local poderá oferecer ao filho, nomeadamente em termos de educação e acompanhamento especializado.

Falamos de Marc Cucurella, internacional espanhol e jogador do Chelsea, que tem vivido de perto os desafios associados ao autismo do filho mais velho, Mateo. O futebolista é casado com a influenciadora espanhola Claudia Rodríguez, com quem tem três filhos.

Uma prioridade acima do futebol

Em entrevista ao jornal espanhol 20 Minutos, Cucurella explicou que o diagnóstico do filho alterou profundamente as prioridades da família.

"Quando um clube se interessa por mim, a primeira coisa que faço é ver se existem escolas ou terapias para o meu filho", confessou o jogador.

O internacional espanhol admitiu ainda que a experiência da paternidade o fez olhar para a vida de uma forma diferente, colocando a família no centro de todas as decisões. Encontrar o acompanhamento adequado para o filho tornou-se, por isso, uma das maiores preocupações do casal.

Uma realidade vivida em família

Nos últimos anos, Marc Cucurella e Claudia Rodríguez têm falado de forma aberta sobre os desafios associados ao diagnóstico do filho, procurando também sensibilizar para uma maior compreensão do autismo.

Numa entrevista à revista espanhola ¡Hola!, a influenciadora e mãe de três filhos admitiu que os primeiros tempos foram particularmente difíceis, marcados pela incerteza e pela procura de respostas que permitissem compreender melhor as necessidades da criança e proporcionar-lhe o acompanhamento adequado.

Apesar das dificuldades iniciais, o jogador mostrou-se otimista quanto à evolução da criança, sublinhando a importância do apoio especializado, das terapias e do ambiente familiar no seu desenvolvimento.

Muito para além do futebol

As declarações do internacional espanhol rapidamente geraram inúmeras reações nas redes sociais, com muitos adeptos a elogiar a forma como o jogador tem colocado as necessidades do filho acima de qualquer decisão profissional.

Num universo frequentemente marcado por transferências milionárias e ambições desportivas, Marc Cucurella mostrou um lado mais humano, recordando que, para alguns atletas, as decisões mais importantes da carreira começam muito longe dos relvados.