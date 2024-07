Especialistas alertam: Jogos Olímpicos podem enfrentar até 3,6 biliões de ciberataques

Link To Leaders

Outros artigos:

Mais de metade dos portugueses paga as contas com cartão

Google investe nos Açores com projeto Nuvem

Evento desportivo de dimensão mundial, os Jogos Olímpicos que decorrem na capital francesa, até 11 de agosto, mobilizam milhares de pessoas, de todas as nacionalidades, nos vários “palcos” em que ocorrem as competições. Paris estará superlotada por estes dias e o impacto far-se-á notar nas mais variadas áreas do dia a dia já que serão milhares de pessoas a usar equipamentos ligados à internet para recorrer, por exemplo, a serviços bancários online ou para usar emails pessoais e profissionais. Assim, como instituições, empresas e entidades públicas que, pela elevada procura, terão de aumentar os seus serviços de comunicações. Por isso, a exposição a eventuais ataques cibernéticos aumenta exponencialmente e o risco dos utilizadores verem os seus dados atacados é grande.

Pelo menos esta é a visão de alguns especialistas que, citados pelo Fórum Económico Mundial, preveem que os Jogos Olímpicos possam enfrentar até 3,6 biliões de ciberataques. Trata-se de um número oito vezes superior ao verificado na edição de Tóquio, no Japão, há quatro anos.

Nos dias em que dura o evento são esperados mais de 11 milhões de visitantes em Paris (segundo a Fortune), o que indicia uma atividade económica na região na ordem dos 11 biliões de euros (de acordo com o Centre de Droit et d´Economie du Sport), motivos suficientes para que a agência francesa de cibersegurança, a ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’iInformation) tenha alertado para um nível de ameaças sem precedentes e para ciberataques que podem surgir de muitas maneiras. Por exemplo, os cibercriminosos podem construir sites falsos que imitem os oficiais, bem como emails, sites de compras, de bancos ou agências governamentais.

Em esquemas de phishing, os atacantes podem usar emails ou mensagens fraudulentas como forma de aceder a dados pessoais como passwords ou números de cartões de crédito. Outras ameaças podem passar por ataques denial-of-service (DDoS), para interferir no funcionamento das atividades online através, por exemplo, do aumento de tráfego ou de malware provocando a sobrecarga de servidores ou da rede.

Perante estas probabilidades, a ANSSI, assim como os parceiros oficiais dos Jogos, reforçaram as suas defesas desenvolvendo redes seguras e melhorando os sistemas de monitorização ciber recorrendo a inteligência artificial, de modo a verificarem eventuais vulnerabilidades nos cerca de 500 sites oficiais.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders