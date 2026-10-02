Jogos online ilegais em Portugal vão ser supervisionados pela Sharp Vision

A empresa francesa Sharp Vision vai implementar uma plataforma de supervisão do mercado ilegal de jogos online em Portugal em colaboração do Instituto do Turismo de Portugal.

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A Sharp Vision empresa francesa especializada em tecnologias de supervisão e regulação dos mercados de jogos online, anunciou a implementação da sua plataforma de supervisão do mercado ilegal de jogos online em Portugal, no âmbito da sua primeira parceria com um regulador europeu.

Este trabalho acontece em colaboração com o Instituto do Turismo de Portugal, através do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), e constitui “uma etapa importante no desenvolvimento europeu da Sharp Vision e confirma o seu papel de parceiro tecnológico das autoridades públicas confrontadas com o crescimento das ofertas de jogos online não autorizadas”, afirma a empresa em comunicado.

O lançamento da plataforma permite ao SRIJ reforçar e modernizar os seus mecanismos de fiscalização, evoluindo para um modelo de monitorização digital permanente, automatizado e suportado por informação em tempo real. Esta evolução não substitui a intervenção humana, mantendo o regulador plena capacidade para verificar e validar os resultados obtidos através da plataforma.

Esta solução irá dotar o SRIJ de novas capacidades para identificar e acompanhar, de forma mais eficaz, as atividades de jogo online não autorizado, nomeadamente para detetar de operadores ilegais cujos sites permanecem acessíveis a partir do território nacional; verificar junto de cada fornecedor de acesso à internet, da execução efetiva das ordens de bloqueio emitidas; ajudar na produção dos elementos de prova necessários para instrução dos processos de contraordenação; ou disponibilizar indicadores de mercado consolidados, incluindo a taxa de reencaminhamento dos jogadores para a oferta legal, barómetro da eficácia das políticas públicas de regulação.

Cyril Casanova, presidente e fundador da Sharp Vision, destaca que “a transformação do mercado dos jogos online abre novas possibilidades de ação para os reguladores. Face a operadores capazes de fazer evoluir rapidamente as suas práticas, as suas infraestruturas e os seus modos de acesso, a tecnologia torna-se uma alavanca essencial de reação e de eficácia”. Sublinha ainda que missão da Sharp Vision é dar às autoridades os meios para compreenderem melhor o seu mercado, agirem mais rapidamente e decidirem com base em dados e provas fiáveis. “A nossa implantação em Portugal marca uma etapa importante nesta ambição de contribuir, à escala europeia, para uma regulação mais eficaz dos mercados digitais”, conclui.

A experiência resultante da implementação desta solução em Portugal poderá contribuir para a definição e partilha de boas práticas a nível europeu, nomeadamente através dos fóruns europeus e internacionais em que o SRIJ participa e dos trabalhos técnicos desenvolvidos pela Comissão Europeia.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders