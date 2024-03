Choco Rush, um videojogo inspirado em chocolate e desenvolvido por portugueses

Sabe o que mantém os colaboradores nas organizações? Estudo Cegoc responde.

A equipa do estúdio Red Dagger, espaço criado em 2023 no Óbidos Parque, desenvolveu um novo jogo inspirado em chocolate. O Choco Rush, que será testado junto do público na edição 2024 do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos (a decorrer até 17 de março) dá vida a Ginger Rabbit, uma menina “curiosa e destemida que vive no subsolo de um cantinho mágico chamado Óbidos”, lê-se na sinopse.

“Quando o Festival [Internacional] de Chocolate chegou, Óbidos transformou-se num paraíso doce, com casas feitas de gingerbread e ruas pavimentadas com barras de chocolate sobre uma fábrica que abastece o evento. Mas aquele cantinho mágico não vive só de chocolate”, continua a ler-se na sinopse.

“Um dia, um exército de legumes, carregado de cebolas atrevidas e de bravos alhos franceses, chega para ocupar também o seu lugar. Determinada em salvar o seu lar e as suas guloseimas, Ginger decidiu que precisava de agir rápido, e de apanhar o máximo de doces possível”, explica o estúdio.

Este é o segundo videojogo desenvolvido pela equipa do estúdio Red Dagger, um espaço que conta já com a colaboração de cerca de dezena e meia de criativos. O primeiro trabalho, um jogo de plataforma chamado “Cavaleiro Artur”, foi lançado em dezembro do ano passado no Óbidos Vila Natal.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders