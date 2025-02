Jóias em prata oxidadas? Estes truques caseiros vão fazer a diferença e deixá-las a brilhar

A prata tem tendência a oxidar e escurecer com o tempo e isso ocorre quando entra em contacto com a humidade do ar, ácidos ou oxigénio, o que pode acelerar o processo de oxidação.

Se tem jóias em prata e já estão a ficar oxidadas, o site National Post indicou 6 truques caseiros para conseguir manter as suas peças brilhantes e bem cuidadas:

1. Limpeza com detergente da loiça

Este é um método rápido e eficaz para a manutenção regular da prata:

Misture algumas gotas de detergente líquido com água morna e mexa até formar espuma.

Deixe a prata de molho na solução por cinco a dez minutos.

Use uma escova macia para limpar as zonas mais difíceis.

Enxague bem e seque com um pano de microfibra ou um pano próprio para prata.

2. Pasta de bicarbonato de sódio

Para manchas mais difíceis, o bicarbonato de sódio pode ser uma excelente solução:

Misture duas partes de bicarbonato de sódio com uma parte de água para formar uma pasta.

Aplique suavemente sobre a prata e deixe atuar por alguns minutos.

Enxague bem e seque com um pano macio ou de microfibra.

3. Vinagre e bicarbonato de sódio

Se a prata estiver muito escurecida, esta mistura pode ajudar:

Misture meia chávena de vinagre branco com duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio num recipiente de vidro.

Deixe a prata submersa durante duas a três horas.

Enxague bem, seque e finalize com um pano de microfibra para polir.

4. Bicarbonato de sódio, água quente e folha de alumínio

Ideal para talheres e pequenos objetos de prata:

Forre uma taça de vidro ou tabuleiro metálico com folha de alumínio.

Coloque os objetos sobre a folha de alumínio.

Cubra-os com duas chávenas de água quente e adicione duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio.

Deixe atuar durante 20 a 30 minutos.

Enxague bem e seque com um pano macio.

5. Ferver prata em bicarbonato de sódio, sal e folha de alumínio

Recomendado para peças maiores:

Forre uma taça de vidro ou um tabuleiro metálico com folha de alumínio.

Coloque os objetos de prata sobre a folha de alumínio.

Adicione água suficiente para cobrir completamente os objetos.

Acrescente uma colher de chá de bicarbonato de sódio e uma colher de chá de sal.

Ferva durante três a cinco minutos.

Enxague bem e seque com um pano macio.

6. Limpeza com sumo de limão e sal

Uma alternativa eficaz para prata muito oxidada: