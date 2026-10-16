Pazes feitas? Jorge Jesus deixa escapar detalhe sobre Cristiano Ronaldo e quase ninguém reparou
Jorge Jesus ao serviço da Seleção Nacional
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Jorge Jesus
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Jorge Jesus recorreu às redes sociais para assinalar as quatro vitórias consecutivas de Portugal na Liga das Nações, mas houve um pormenor no vídeo que não passou despercebido: a presença de Cristiano Ronaldo, numa altura em que a relação entre os dois esteve recentemente no centro da polémica.
O treinador partilhou um vídeo com alguns dos momentos mais marcantes da caminhada vitoriosa da Seleção Nacional na competição, recordando os triunfos alcançados e antecipando já os próximos desafios, agendados para novembro.
«4 jogos, 4 vitórias! Em Novembro voltamos ao relvado para enfrentar mais dois desafios! Viemos para vencer», escreveu Jorge Jesus na legenda da publicação.
Pode ver aqui o vídeo em questão:
Entre os golos e os festejos reunidos no vídeo, surge uma imagem de Cristiano Ronaldo a celebrar um golo frente ao País de Gales. O lance, contudo, acabou por ser invalidado pela equipa de arbitragem.
A presença do capitão português chamou a atenção dos seguidores, sobretudo por surgir depois da recente polémica envolvendo Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, que marcou a atualidade desportiva durante vários dias.
Apesar de o vídeo ter um tom de celebração e de estar centrado no percurso da Seleção Nacional, a inclusão da imagem de Ronaldo acabou por ganhar um significado adicional perante o contexto recente. Ainda assim, a publicação não contém qualquer referência direta à polémica entre os dois.
Portugal prepara-se agora para disputar os dois últimos jogos da fase em questão, em novembro, com o objetivo de prolongar a série de vitórias na Liga das Nações.
Veja agora, na galeria que preparámos para si, as fotos de Jorge Jesus ao serviço da Seleção