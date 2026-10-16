Pazes feitas? Jorge Jesus deixa escapar detalhe sobre Cristiano Ronaldo e quase ninguém reparou

O primeiro com Jorge Jesus: os onzes prováveis do Portugal-País de Gales

Portugal entra a ganhar na Liga das Nações. As imagens da estreia de Jorge Jesus

A Seleção volta aos relvados já em novembro. E Cristiano Ronaldo? Revelados novos detalhes que poderão determinar o futuro de CR7

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Em plena polémica, este foi o gesto que os colegas de Seleção tiveram para com Cristiano Ronaldo e que quase ninguém reparou

Jorge Jesus recorreu às redes sociais para assinalar as quatro vitórias consecutivas de Portugal na Liga das Nações, mas houve um pormenor no vídeo que não passou despercebido: a presença de Cristiano Ronaldo, numa altura em que a relação entre os dois esteve recentemente no centro da polémica.

O treinador partilhou um vídeo com alguns dos momentos mais marcantes da caminhada vitoriosa da Seleção Nacional na competição, recordando os triunfos alcançados e antecipando já os próximos desafios, agendados para novembro.

«4 jogos, 4 vitórias! Em Novembro voltamos ao relvado para enfrentar mais dois desafios! Viemos para vencer», escreveu Jorge Jesus na legenda da publicação.

Pode ver aqui o vídeo em questão:

Entre os golos e os festejos reunidos no vídeo, surge uma imagem de Cristiano Ronaldo a celebrar um golo frente ao País de Gales. O lance, contudo, acabou por ser invalidado pela equipa de arbitragem.

A presença do capitão português chamou a atenção dos seguidores, sobretudo por surgir depois da recente polémica envolvendo Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, que marcou a atualidade desportiva durante vários dias.

Apesar de o vídeo ter um tom de celebração e de estar centrado no percurso da Seleção Nacional, a inclusão da imagem de Ronaldo acabou por ganhar um significado adicional perante o contexto recente. Ainda assim, a publicação não contém qualquer referência direta à polémica entre os dois.

Portugal prepara-se agora para disputar os dois últimos jogos da fase em questão, em novembro, com o objetivo de prolongar a série de vitórias na Liga das Nações.