É chamada de “Deusa” e de “Gisele Bündchen portuguesa”: a nora de Jorge Jesus já é um fenómeno e nós descobrimos porquê

Mauro Jesus tem estado no centro das atenções nos últimos tempos. O filho de Jorge Jesus não passa despercebido com a sua sensualidade, mas a namorada não lhe fica nada atrás.

Descobrimos quem é a nora do selecionador nacional que está a fazer furor nas redes sociais. Chama-se Juliana Neves, é influencer e conta com quase 100 mil seguidores no Instagram, onde partilha vários registos das suas viagens pelo Mundo, de momentos com os amigos e da vida de luxo que leva ao lado de Mauro Jesus.

Dona de uma beleza invejável e de um corpo escultural, a jovem soma milhares de 'gostos' e outros tantos comentários de seguidores que ficam rendidos à sua sensualidade. Nas fotos em que posa em biquíni, são vários os elogios. "Não há mísseis?", "Que musa", "Deusa", "Que gatinha", "Devia ser proíbido ser tão perfeita", "Uma gata", "Gisele Bundchen Portuguesa", "Não se aguenta tanta beleza", são alguns dos exemplos que se podem ler.

O namoro com Mauro Jesus tornou-se oficial este ano. Os dois já trocavam alguns comentários que denunciavam um possível romance, mas no final de julho deste ano as dúvidas acabaram quando os dois partilharam alguns registos juntos, numas férias românticas.