Do 'tubarão' europeu à revelação do Benfica: estes são os quatro novos reforços que Jorge Jesus chamou à Seleção Nacional

É uma nova era na Seleção Nacional. Jorge Jesus divulgou esta sexta-feira, 18 de setembro, a primeira convocatória desde que assumiu o comando da equipa das quinas e, entre os 25 eleitos para os próximos compromissos da Liga das Nações, há quatro nomes que merecem atenção especial: Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha e Fábio Silva.

A lista do novo selecionador mantém grande parte da base que esteve no Mundial de 2026, mas apresenta algumas alterações. Samuel Soares é a grande novidade absoluta, com a primeira chamada à Seleção A, enquanto Nuno Tavares, Fábio Silva e João Palhinha estão de regresso aos eleitos.

Na conferência de imprensa após o anúncio dos convocados, Jorge Jesus explicou as escolhas. O treinador destacou que, à exceção de Fábio Silva, já tinha trabalhado com os outros três jogadores e sublinhou também a importância da idade e do rendimento apresentado nos clubes.

“São jogadores do presente e do futuro”, explicou Jorge Jesus, referindo-se a Samuel Soares, Nuno Tavares e, naturalmente, ao facto de Palhinha ser a exceção em termos de idade.

A Seleção prepara agora quatro jogos da Liga das Nações: País de Gales, Noruega, Dinamarca e novamente Noruega, entre 24 de setembro e 4 de outubro.

Mas quem são, afinal, estes quatro jogadores que Jorge Jesus decidiu chamar?

Samuel Soares: o guarda-redes formado no Benfica que recebe a primeira oportunidade

Aos 24 anos, Samuel Soares é o único dos quatro que se prepara para fazer a estreia pela Seleção A.

Formado integralmente no Benfica, o guarda-redes chegou ao clube em 2013 e percorreu praticamente todos os escalões de formação das águias. Foi campeão nacional em vários escalões e integrou a equipa que conquistou a UEFA Youth League em 2022. Internacional pelas seleções jovens portuguesas, chega agora à equipa principal pela mão de Jorge Jesus.

A chamada surge num momento em que o guardião faz parte do plantel principal do Benfica. É uma oportunidade de dar o salto para um palco completamente diferente e de mostrar ao novo selecionador que pode ser uma opção para o futuro da baliza portuguesa.

Idade: 24 anos; Posição: guarda-redes; Clube: Benfica

Nuno Tavares: velocidade e experiência internacional a partir de Itália

Nuno Tavares tem 26 anos e está a viver uma nova fase da carreira na Lazio, em Itália.

O defesa formado no Benfica passou depois pelo Arsenal e teve experiências por empréstimo em França e Inglaterra, antes de se fixar na Lazio. O lateral-esquerdo tornou-se uma opção regular do clube italiano e chega à convocatória depois de já ter representado Portugal em escalões jovens e na Seleção A.

A velocidade é uma das características mais reconhecíveis do jogador, que atua habitualmente sobre o corredor esquerdo. A passagem pela Serie A deu-lhe também experiência num dos principais campeonatos europeus.

Agora, regressa à Seleção numa convocatória que pode representar uma nova oportunidade para se afirmar nas opções de Jorge Jesus.

Idade: 26 anos; Posição: defesa; Clube: Lazio

João Palhinha: o “velho” da nova geração de Jesus

É a exceção à ideia de juventude que marca este quarteto. João Palhinha tem 31 anos, mas representa uma das escolhas mais experientes da primeira lista de Jorge Jesus.

O médio nasceu em Lisboa, fez formação no Sacavenense e no Sporting e construiu uma carreira que o levou pela Premier League, Bundesliga e, novamente, pelo futebol inglês. Passou pelo Fulham, Bayern Munique e Tottenham antes de regressar a Portugal para representar o Benfica.

Internacional português desde 2021, Palhinha já soma dezenas de jogos pela Seleção e fez parte da equipa que conquistou a Liga das Nações em 2025. O regresso aos convocados não é, por isso, uma estreia, mas antes o reencontro com uma camisola que conhece bem.

Jesus conhece-o bem dos tempos em que trabalharam juntos e deixou claro que a escolha foi feita tendo em conta o jogador e não o clube que representa.

Idade: 31 anos; Posição: médio; Clube: Benfica

Fábio Silva: do Dortmund para a Seleção

Aos 24 anos, Fábio Silva é provavelmente o nome que chega à convocatória com maior projeção internacional entre os quatro.

O avançado representa atualmente o Borussia Dortmund, um dos clubes históricos do futebol alemão e presença habitual no topo das competições europeias. O internacional português chegou ao clube em 2025 e veste a camisola número 21.

Formado no FC Porto, com uma passagem pelos escalões jovens do Benfica, Fábio Silva tornou-se ainda muito jovem um dos nomes mais precoces do futebol português. Aos 17 anos, marcou pelo FC Porto e tornou-se o mais jovem jogador a marcar pelo clube no campeonato. Desde então, passou por vários contextos e ligas europeias, incluindo empréstimos a Anderlecht, PSV, Rangers e Las Palmas, antes de chegar ao Dortmund.

É também a exceção apontada pelo próprio Jorge Jesus quando explicou as quatro escolhas: o selecionador ainda não tinha trabalhado com Fábio Silva. Agora, terá a oportunidade de o observar de perto com a camisola de Portugal.

Idade: 24 anos; Posição: avançado; Clube: Borussia Dortmund

Quatro nomes para ficar de olho

Entre a experiência de Palhinha, a estreia de Samuel Soares e os regressos de Nuno Tavares e Fábio Silva, Jorge Jesus deixou desde logo algumas pistas sobre o caminho que pretende seguir na Seleção.

São quatro jogadores com percursos muito diferentes, mas que têm algo em comum: estão agora sob os holofotes da equipa das quinas.