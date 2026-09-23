“Se ele pudesse, baldava-se!”: filho de Jorge Palma quebra silêncio e despede-se do pai com mensagem inesperada

A morte de Jorge Palma deixou a música portuguesa de luto, mas, no meio das inúmeras homenagens que têm surgido desde a partida do músico, há uma mensagem que se destaca pela forma particularmente íntima, e irreverente, de recordar o artista.

Francisco Palma, um dos filhos do cantor, quebrou o silêncio após a morte do pai e fê-lo sem recorrer a grandes discursos ou a uma despedida convencional.

Através das redes sociais, numa publicação onde divulgou os detalhes das cerimónias fúnebres, Francisco escreveu: “Se ele pudesse, baldava-se!”

E acrescentou: “Mas também nunca fingiu ser bom exemplo.”

Duas frases curtas que, juntas, acabam por traçar um retrato muito particular de Jorge Palma: o homem que não se deixou prender facilmente por convenções e que, segundo o próprio filho, nunca procurou apresentar-se como aquilo que não era. A mensagem foi divulgada esta quarta-feira, 23 de setembro, um dia depois de a família anunciar os detalhes da despedida.

Uma despedida com o humor que também fazia parte de Jorge Palma

A escolha das palavras de Francisco Palma não passa despercebida. Num momento de dor, o filho optou por recordar o pai através de uma frase carregada de humor e personalidade. “Se ele pudesse, baldava-se!” surge quase como uma última provocação ao músico, e, ao mesmo tempo, como uma forma de o manter presente através daquilo que o caracterizava.

A frase seguinte torna a mensagem ainda mais significativa: "Mas também nunca fingiu ser bom exemplo.”

Francisco não tenta transformar Jorge Palma num homem perfeito depois da morte. Pelo contrário, recorda-o através da sua autenticidade e da forma como viveu o próprio percurso.

A mensagem termina com um agradecimento a todos aqueles que têm manifestado apoio à família neste momento. “Somos todos bem-vindos, desde que andemos sem pedras no sapato. Obrigado pelo vosso apoio e por todas as mensagens.”

A publicação foi feita no contexto da divulgação das cerimónias fúnebres do músico.

Família pediu que Jorge Palma seja recordado pelas “canções e palavras”

A mensagem de Francisco surge depois de a família ter divulgado uma nota de pesar na qual confirmou a morte de Jorge Palma, aos 76 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória, na noite de segunda-feira, 21 de setembro.

Na mesma nota, a família pediu que o músico fosse recordado “pelas canções e palavras” e agradeceu “toda a amizade demonstrada ao longo dos anos”.

Jorge Palma deixa uma carreira de mais de cinco décadas e uma obra profundamente ligada à música portuguesa, com temas como “Frágil”, “Deixa-me Rir”, “Dá-me Lume” e “Encosta-te a Mim”, entre muitos outros.

A família e a agência do músico sublinharam também o percurso artístico de Jorge Palma e a marca deixada por uma obra que atravessou gerações.

O dia do último adeus a Jorge Palma

As cerimónias fúnebres começam esta quarta-feira, 23 de setembro, na Sociedade de Instrução e Beneficência A Voz do Operário, em Lisboa.

O velório decorre entre as 15h00 e as 22h00 e está aberto a todos aqueles que pretendam prestar uma última homenagem ao músico. A família explicou que a abertura ao público pretende permitir que os admiradores possam despedir-se de Jorge Palma.

Na quinta-feira, 24 de setembro, o cortejo fúnebre parte às 15h00 da Voz do Operário em direção ao Cemitério do Alto de São João, onde terá lugar a cremação.

Esta última cerimónia será, segundo a família, “estritamente reservada à família e amigos próximos”. A família pediu ainda respeito pela privacidade do círculo íntimo do artista.