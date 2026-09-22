Esta foi a última partilha que Jorge Palma fez. E o significado não podia ser mais especial

Jorge Palma morreu esta segunda-feira, 21 de setembro, aos 76 anos. A notícia foi dada pela família do cantor, através de uma partilha emotiva feita nas redes sociais. Há três semanas que o músico não partilhava nada nas suas plataformas digitais e a última publicação que fez tem um significado especial.

No dia 31 de agosto, Jorge Palma assinalou o aniversário do amigo e colega de profissão Sérgio Godinho. "Parabéns, meu amigo SG!", escreveu, na legenda de uma foto em que surge ao lado do outro artista.

A mensagem da família

A família de Jorge Palma anunciou a morte do cantor com uma mensagem emotiva. “É com profundo pesar e consternação que a família e agência de Jorge Palma informam a sua morte, ocorrida esta segunda-feira à noite, aos 76 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória”,

um dos cantores e compositores mais marcantes da música portuguesa contemporânea, morreu na segunda-feira à noite, aos 76 anos, anunciou hoje a família.

Parabéns, meu amigo SG!