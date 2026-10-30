"Procura-se um pai": Jornalista da TVI vai ser pai pela primeira vez e o anúncio arrojado "parou" as redes sociais (Foto)

Bruno Andrade prepara-se para viver uma das maiores mudanças da sua vida: vai ser pai pela primeira vez. O comentador da CNN Portugal partilhou a novidade através de um texto intimista, intitulado «Procura-se um pai», no qual revisita a história da família, fala dos arrependimentos que carrega e reflete sobre o homem que deseja ser para a filha que está a caminho. A bebé já tem nome: Helena.

A revelação surge no final de uma publicação marcada pela emoção e pela introspeção. Antes de anunciar a chegada da primeira filha, Bruno Andrade escolheu falar das pessoas e das experiências que, de diferentes formas, ajudaram a construir a sua identidade. Uma homenagem à mãe, uma declaração de admiração pelo pai e palavras de carinho dirigidas à companheira dão o tom a uma mensagem que acaba por ser também uma reflexão sobre a paternidade.

Bruno Andrade recorda a mãe e homenageia o pai

O texto começa com uma referência à mãe, que morreu inesperadamente. O comentador descreve-a como uma mulher que, apesar de já não estar presente fisicamente, continua a encontrar formas de fazer parte da sua vida.

«Um símbolo de luta, perseverança e amor incondicional», escreve, numa passagem em que recorda a importância da figura materna e a marca que deixou na sua história.

A seguir, as palavras são dedicadas ao pai, a quem chama «um herói de carne e osso». Depois da morte da mulher, este assumiu sozinho a responsabilidade de cuidar dos quatro filhos, desempenhando simultaneamente os papéis de pai e mãe.

«Um ser humano que se multiplicou por dois para não deixar faltar nada para quatro», descreve Bruno Andrade, numa das passagens mais marcantes da publicação.

A memória dos pais serve de ponto de partida para uma reflexão sobre a família, as relações e a forma como as experiências vividas ao longo dos anos moldaram a pessoa que é hoje.

«Alguém em busca do próprio mundo»: a reflexão sobre o passado

Ao longo do texto, Bruno Andrade não esconde as contradições e as dificuldades que reconhece no seu percurso pessoal. Fala de um irmão que se considera distante, apesar de acreditar ter «um coração gigante», e recorda ter crescido com a ideia de que era egoísta.

Com o passar do tempo, diz ter percebido que procurava, afinal, encontrar o seu próprio caminho.

O comentador aborda também os arrependimentos que continua a carregar e os «fantasmas do passado» contra os quais ainda luta. Uma reflexão particularmente pessoal, na qual admite que procura diariamente respeitar os outros e conseguir olhar-se ao espelho sem vergonha.

A profissão também tem lugar nesta espécie de retrato de si próprio. Bruno Andrade apresenta-se como um jornalista fascinado pelo que faz, mas também como o seu maior crítico, reconhecendo a tendência para tentar agradar a todos, mesmo sabendo que é uma tarefa impossível.

Uma declaração de amor à companheira

A companheira é outra das figuras centrais da publicação. Bruno Andrade descreve-se como «um parceiro apaixonado», que procura proporcionar-lhe carinho e conforto e que prefere dar a receber.

«É muito melhor ao lado dela», escreve, numa declaração que deixa clara a importância que a relação tem na sua vida.

O texto não é, por isso, apenas um anúncio de que a família vai crescer. É também uma homenagem às pessoas que o acompanham e uma tentativa de fazer um balanço daquilo que viveu até chegar a esta nova etapa.

«Vai ser o maior exemplo possível para a... Helena»

É no final da publicação que Bruno Andrade revela a novidade que dá um novo significado a todas as palavras anteriores: vai ser pai de uma menina, que se vai chamar Helena.

«Procura-se, acima de tudo, um pai que está ansioso para abraçar, beijar, cuidar, ensinar, guiar e amar», escreve.

A chegada da filha representa, nas suas palavras, uma mudança profunda na forma de olhar para a vida. «Que está pronto para deixar de ser o centro do universo e passar a orbitar ao redor de outra pessoa», acrescenta.

A última frase encerra o texto e confirma a identidade da pessoa que está prestes a chegar: «Que vai ser o maior exemplo possível para a... Helena.»

Uma revelação feita sem grandes anúncios ou elaboradas apresentações, mas através de um texto que percorre memórias, afetos e vulnerabilidades. Bruno Andrade prepara-se agora para assumir um novo papel, com a vontade declarada de ser para a filha uma referência de amor, cuidado e presença.