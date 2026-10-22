Reconhece esta menina? Jornalista da TVI abre o álbum de fotografias e mostra "tesourinho" da infância ao lado do irmão, que também é famoso

Lurdes Baeta surpreendeu os seguidores com uma fotografia antiga e cheia de ternura, na qual surge ainda em criança ao lado do irmão, Rui Baeta. A jornalista da TVI recuperou uma recordação especial do álbum de família para assinalar o aniversário do barítono, numa partilha rara e muito pessoal que não deixou os fãs indiferentes.

Longe das notícias e do registo profissional a que habituou o público, a jornalista mostrou um lado mais íntimo, através de uma imagem que guarda um pedaço da infância dos dois irmãos. Na fotografia, Lurdes Baeta aparece sentada na relva, abraçada ao irmão, que lhe dá um beijo na face. Um momento espontâneo e cúmplice que atravessou os anos e que agora foi partilhado com quem a acompanha nas redes sociais.

A ocasião não podia ser mais especial: o aniversário de Rui Baeta, barítono conhecido no meio musical. Para lhe prestar homenagem, a jornalista deixou uma declaração de amor fraterno na legenda da publicação, acompanhada por um coração vermelho.

«O meu lindo e adorável mano faz anos e merece tudo e mais alguma coisa. Parabéns, meu querido, não podia ter melhor irmão, não podias ser melhor filho. Adoro-te, seguimos ❤️», escreveu Lurdes Baeta, identificando também o irmão na publicação.

A mensagem deixa transparecer a ligação especial que une os dois e a importância que a família tem para a jornalista. Mais do que uma simples fotografia antiga, a imagem é uma recordação de infância partilhada num dia importante para Rui Baeta.

Seguidores rendidos à fotografia antiga

A publicação não passou despercebida aos seguidores, que fizeram questão de deixar mensagens de carinho e felicitações ao aniversariante. Entre os comentários, multiplicaram-se os elogios à fotografia e à cumplicidade entre os irmãos.

«Que ternura estas fotografias, muitos parabéns» e «Parabéns ao mano e um dia feliz!» são algumas das mensagens deixadas pelos fãs.

Houve também quem destacasse o valor emocional daquele momento captado há vários anos. «Que foto carinhosa, são gestos que ficam para a vida», escreveu uma seguidora, desejando ainda aos irmãos «saúde» e que a vida lhes continue a trazer «alegrias, amor e saúde».