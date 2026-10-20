Situação familiar obriga José Alberto Carvalho a mudar de vida: jornalista toma decisão sobre o trabalho na TVI

Aos 58 anos, o jornalista passou a trabalhar semana sim, semana não. O nascimento do primeiro neto e a necessidade de acompanhar a mãe, Georgina Benido dos Santos, estiveram na origem da decisão.

José Alberto Carvalho decidiu mudar a forma como organiza a vida profissional para dedicar mais tempo à família. Aos 58 anos, o jornalista da TVI passou a trabalhar semana sim, semana não, numa alteração de rotina que lhe permite acompanhar mais de perto a mãe, de 90 anos, e aproveitar uma nova etapa da vida, marcada pelo nascimento do primeiro neto, em fevereiro.

A decisão representa uma mudança na gestão do tempo de um dos rostos do jornalismo televisivo português. Apesar de continuar ligado à profissão, o comunicador quis encontrar espaço para outras prioridades pessoais, numa fase em que a família passou a exigir uma presença mais próxima.

«A TVI anuiu e, desde essa altura, estou na estação semana sim, semana não, o que me permite dedicar-me a outras coisas que também me fazem muito feliz», revelou à revista Vidas.

A mãe, de 90 anos, precisa de mais apoio

Uma das principais razões para esta reorganização é a vontade de acompanhar Georgina Benido dos Santos, mãe do jornalista. Praticamente cega, mas ainda muito ativa e lúcida, precisa de mais apoio desde a morte do marido, ocorrida há cerca de ano e meio.

José Alberto Carvalho não esconde a importância que a mãe tem na sua vida e encara esta proximidade como uma responsabilidade que assume de forma natural, também por ser filho único.

«A minha mãe está praticamente cega, embora continue muito ativa e com uma ótima cabeça. Mas precisa de mais apoio, sobretudo desde o falecimento do meu pai. E eu gosto muito de a acompanhar», explicou.

O jornalista acrescentou que estar presente é algo que sente como parte do seu papel enquanto filho. «Nem poderia ser de outra forma, porque sou filho único, mas é algo que sinto que me compete e que quero fazer», afirmou.

A possibilidade de acompanhar a mãe com maior regularidade ajuda, assim, a explicar a mudança de ritmo profissional. Mais do que uma rutura com o trabalho, trata-se de uma tentativa de conciliar uma carreira consolidada com a atenção que quer dedicar à família.

O nascimento do primeiro neto marcou uma nova fase

A decisão de reorganizar a rotina surgiu também num momento especial da vida familiar: o nascimento de Tomás, o primeiro neto de José Alberto Carvalho, em fevereiro.

O bebé é filho de Joana, uma das duas filhas que o jornalista tem em comum com Sofia Pinto Coelho. José Alberto Carvalho é também pai de Duarte e Maria, fruto da relação entretanto terminada com Marta Atalaya.

A chegada do neto veio juntar-se à vontade de estar mais próximo da mãe e de reservar mais tempo para a vida pessoal. Duas circunstâncias que contribuíram para a decisão de alterar a disponibilidade profissional.

«Adoro o que faço»: o jornalismo continua a ser uma paixão

Apesar da mudança, José Alberto Carvalho não pretende afastar-se do jornalismo. O comunicador sublinha que continua a gostar da profissão que escolheu e que a nova organização da semana não significa virar costas à carreira.

«Adoro o que faço, fui sempre muito feliz na minha profissão, mas em fevereiro decidi dar mais tempo às minhas coisas, à minha vida e à minha família», afirmou.

Aos 58 anos, o jornalista procura, assim, um novo equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. A possibilidade de acompanhar a mãe numa fase em que precisa de mais apoio e de acompanhar o crescimento do primeiro neto passou a ter um lugar mais evidente nas suas prioridades.