No meio da polémica com Betty Grafstein, este tem sido o maior apoio de José Castelo Branco que nunca lhe larga a mão: "Quem mais amo no mundo"

José Castelo Branco voltou a partilhar um momento de intimidade familiar nas redes sociais, mostrando-se ao lado de algumas das pessoas mais importantes da sua vida. Numa fase em que continua associado à polémica em torno de Betty Grafstein, o socialite publicou uma fotografia com o filho, Guilherme, a nora, Elsa Abreu, e a neta Constança, acompanhada por uma declaração de carinho.

«As pessoas que mais amo no mundo: meu lindo filho @guilherme_castelobranco, sua linda esposa @elsa_abreu_personal_trainer e, claro, meu amor Constança 🩷. Muito amor para todos! Desejo a todos vocês uma semana incrível!», escreveu na legenda da publicação.

A mensagem deixa clara a importância que José Castelo Branco atribui à família, num momento em que a sua vida pessoal continua a despertar atenção pública. Sem entrar em detalhes sobre a polémica, o socialite preferiu destacar os laços afetivos que o unem ao filho, à nora e à neta.

Os seguidores não ficaram indiferentes à fotografia de família

A partilha rapidamente deu origem a várias mensagens carinhosas por parte dos seguidores, que elogiaram tanto a imagem como a proximidade familiar transmitida pela publicação.

«Linda família», «Muita luz para vocês» e «Que tesouro!» foram alguns dos comentários deixados pelos internautas.

Também houve quem destacasse a ternura da fotografia e a presença da pequena Constança. «Grande foto de família. Parabéns!» e «São as mais belas fotografias que o José já publicou» são outras das reações que se podem ler na caixa de comentários.

Entre elogios à família e votos de felicidade, a publicação tornou-se uma oportunidade para os seguidores deixarem palavras de apoio ao socialite.

A família em destaque numa fase delicada

A fotografia surge num período em que José Castelo Branco continua a ser notícia devido à polémica em torno de Betty Grafstein. Desta vez, porém, o foco da publicação não está na controvérsia, mas na esfera familiar.

Ao partilhar uma imagem ao lado de Guilherme, Elsa Abreu e Constança, o socialite colocou em evidência os afetos que fazem parte da sua vida e a importância que atribui a estes momentos de proximidade.

A legenda é simples, mas expressiva: José Castelo Branco identifica o filho, a nora e a neta como as pessoas que mais ama no mundo. Uma mensagem que recebeu, em resposta, uma sucessão de elogios, votos de felicidade e palavras de carinho por parte de quem o acompanha nas redes sociais.