De fato e gravata, cabelo curto e desmaquilhado: José Castelo Branco surge irreconhecível ao lado de mulher famosa

José Castelo Branco surpreendeu os seguidores ao partilhar nas redes sociais um conjunto de fotografias em que surge ao lado de Lili Caneças, com um visual bastante diferente daquele a que habituou o público.

Nas imagens, o socialite aparece com o cabelo curto e penteado para trás, num registo mais discreto e natural. A diferença é particularmente evidente quando comparada com a imagem mais exuberante que José Castelo Branco tem apresentado ao longo dos anos.

Numa das fotografias, José Castelo Branco surge sentado ao lado de Lili Caneças, num ambiente descontraído, enquanto segura um cigarro. Noutra imagem, os dois aparecem juntos numa ocasião social, acompanhados por outras pessoas.

Lili Caneças, uma das figuras mais conhecidas do social português, surge também nas fotografias com um visual característico de outra época, usando um conjunto em tons claros e acessórios dourados.

Um visual bem diferente

As fotografias permitem recordar uma fase em que José Castelo Branco apresentava uma imagem bastante diferente da persona extravagante que se tornou conhecida do grande público.

O cabelo curto é um dos pormenores que mais chama a atenção nas imagens, assim como o estilo mais sóbrio (de fato e gravata) escolhido pelo socialite.

José Castelo Branco não é, contudo, o único rosto conhecido nas fotografias. Lili Caneças surge em destaque ao seu lado, numa memória que recupera uma época marcada pela presença assídua de ambos em eventos sociais.

As imagens foram partilhadas pelo próprio José Castelo Branco nas redes sociais e rapidamente despertam a curiosidade de quem acompanha a sua trajetória pública.