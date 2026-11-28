José Mourinho protagonizou um momento inesperado no final de uma conferência de imprensa. O treinador português não escondeu a surpresa ao encontrar Pedro Mourinho, jornalista da CNN Portugal, e aproveitou a ocasião para o apresentar aos restantes profissionais de comunicação social. Seguiu-se um abraço e uma provocação que arrancou sorrisos.

O episódio aconteceu esta sexta-feira, 27 de novembro, durante a conferência de imprensa de antevisão ao encontro entre o Real Madrid e o Alavés, a contar para a 12.ª jornada da Liga espanhola.

José Mourinho estava a responder às questões dos jornalistas quando reparou numa presença familiar na sala. Ao reconhecer Pedro Mourinho, não conseguiu disfarçar o espanto.

«Impossível!», exclamou o treinador, visivelmente surpreendido, antes de cumprimentar o jornalista da CNN Portugal. Pedro Mourinho também entrou na brincadeira e respondeu: «Olá, como está, José? Tenho umas perguntas».

No entanto, o treinador não lhe deu oportunidade de colocar qualquer questão. Quando o jornalista voltou a tentar intervir, recebeu uma resposta curta e inesperada: «Impossível». Mas o momento mais curioso estava reservado para o final da conferência de imprensa.

«É um dos melhores jornalistas de Portugal»

Depois de terminar a sessão, José Mourinho levantou-se da mesa e dirigiu-se a Pedro Mourinho. Perante os restantes jornalistas, fez questão de revelar o grau de parentesco entre ambos e deixar elogios ao familiar.

«Este senhor que está aqui é meu primo. É um dos melhores jornalistas de Portugal», afirmou, antes de abraçar o pivô da CNN Portugal.

Mas o treinador não ficou por aqui. Com o habitual sentido de humor, aproveitou para deixar uma provocação ao grupo de comunicação social onde o primo trabalha atualmente.

«Mas mudou para um grupo que me trata muito mal, por isso não falo com ele», acrescentou, entre sorrisos, em tom de brincadeira.

A troca de palavras terminou num ambiente descontraído, com o abraço entre os dois a surpreender os profissionais presentes na sala.

O momento foi partilhado pelo jornal espanhol AS e rapidamente chamou a atenção, não só pela reação espontânea de José Mourinho, mas também pela revelação de um laço familiar que nem todos conheciam.

Quem é Pedro Mourinho?

Pedro Mourinho é um dos rostos mais reconhecidos do jornalismo televisivo português, com um percurso profissional de mais de três décadas na área da informação.

O jornalista iniciou a carreira na rádio e chegou à televisão em 1990, através da RTP. Mais tarde, integrou a SIC, onde se destacou como um dos pivôs da estação e acompanhou importantes acontecimentos nacionais e internacionais.

Em 2020, mudou-se para a TVI e participou posteriormente no lançamento da CNN Portugal, em novembro de 2021. Em setembro de 2022, deixou a Media Capital para integrar a direção da CMTV e do Correio da Manhã, tendo também assumido funções de apresentação no canal NOW.

Depois de quatro anos no grupo Medialivre, Pedro Mourinho regressou à CNN Portugal em novembro de 2026. Atualmente, apresenta o programa «CNN Fim de Tarde», ao lado de Cátia Nobre.

O regresso foi anunciado pela Media Capital e assinalado pelo próprio jornalista, que descreveu a profissão como «um pouco a minha vida há mais de 30 anos».

Assim, entre uma conferência de imprensa dedicada ao futebol e um encontro inesperado entre familiares, José Mourinho voltou a mostrar que também consegue surpreender fora das quatro linhas.