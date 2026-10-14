É irmã de uma ex-reality, mas traçou o seu próprio caminho. Hoje, esta jovem portuguesa é uma estrela da televisão e vive romance com cantor famoso

Tem quase 300 mil seguidores no Instagram, dá voz à Mega Hits e está também ligada à televisão, como apresentadora do programa Primeira Mão, da Sport TV. Margarida Antunes tornou-se conhecida de muitos através da irmã, Jéssica Antunes, antiga concorrente do Big Brother, mas construiu um percurso próprio na comunicação. E, na vida pessoal, vive uma relação com o cantor Nuno Ribeiro, um dos nomes da nova geração da música portuguesa.

Bonita, comunicativa e com uma presença muito ativa nas redes sociais, Margarida reúne diferentes facetas: é locutora de rádio, apresentadora, criadora de conteúdos digitais e uma figura cada vez mais reconhecida pelo público. Mas, para lá dos laços familiares e da relação amorosa, há uma carreira que merece ser conhecida por si mesma.

Da rádio à televisão: Margarida Antunes construiu o seu próprio caminho

Margarida Antunes começou a dar nas vistas ainda muito jovem. De acordo com a sua agência, a ICONES, participou em campanhas publicitárias para marcas como o Continente e o BPI, bem como em campanhas relacionadas com a Seleção Nacional. Aos 14 anos, lançou o primeiro vídeo no YouTube, dando os primeiros passos numa presença digital que viria a crescer ao longo dos anos.

A comunicação acabou por assumir um lugar central no seu percurso. Atualmente, é locutora na Mega Hits, onde participa em programas e conversas com artistas, e integra a equipa da Sport TV, à frente do Primeira Mão, um espaço dedicado à atualidade desportiva.

A entrada na Sport TV representou mais um passo numa carreira que não se limita às redes sociais. Em janeiro de 2026, a sua agência assinalou a chegada à equipa do canal, destacando o trabalho desenvolvido no acompanhamento das principais notícias, análises e bastidores do futebol nacional e internacional.

Na rádio, Margarida tem também oportunidade de conversar com artistas e explorar histórias para lá da música. Em fevereiro de 2026, participou num especial da Mega Hits dedicado ao Dia Mundial da Rádio, reforçando a ligação à profissão que escolheu.

A irmã de Jéssica Antunes que quis afirmar a própria identidade

Durante muito tempo, uma parte da curiosidade em torno de Margarida esteve ligada à família. É irmã de Jéssica Antunes, que ganhou notoriedade ao participar no Big Brother, e cunhada de Rui Pedro Figueiredo, também antigo concorrente do reality show.

Essa ligação trouxe-lhe visibilidade, mas Margarida quis evitar que a sua identidade pública ficasse limitada aos rótulos de «irmã de», «cunhada de» ou «namorada de».

Em 2024, quando a relação com Nuno Ribeiro começou a ser assumida publicamente, o tema da identidade própria foi abordado na imprensa de entretenimento. A Nova Gente noticiou que Margarida pretendia afirmar-se pelo trabalho que desenvolvia enquanto profissional da comunicação, sem deixar que a vida familiar ou amorosa definisse toda a sua imagem pública.

A ideia ajuda a compreender o percurso que tem vindo a construir: Margarida está presente nas redes sociais, mas também trabalha em meios de comunicação tradicionais, com funções que exigem preparação, capacidade de comunicação e contacto direto com diferentes públicos.

Quase 300 mil seguidores e uma presença que vai além da vida pessoal

No Instagram, Margarida Antunes aproxima-se dos 300 mil seguidores, de acordo com os números indicados para esta publicação. Na plataforma, partilha momentos do quotidiano, conteúdos de moda e lifestyle, registos profissionais e fotografias ao lado de pessoas importantes na sua vida.

A presença digital é uma parte relevante da sua atividade. A agência que a representa descreve-a como uma criadora de conteúdos com uma comunidade próxima e envolvida, que acompanha tanto os seus projetos como momentos mais pessoais, incluindo publicações com os sobrinhos e a cadela.

Esta combinação entre conteúdos de lifestyle e trabalho na comunicação permite-lhe chegar a públicos diferentes. Para uns, é a influencer que acompanham no Instagram; para outros, é a voz que ouvem na rádio ou o rosto que veem na televisão.

A história de amor com Nuno Ribeiro começou em 2023

Na vida pessoal, Margarida Antunes namora com Nuno Ribeiro, cantor, compositor e produtor português conhecido por temas como «Maria Joana», com Calema e Mariza, e «Rosa», com Conan Osíris.

A história do casal começou a ganhar forma em 2023. Em dezembro de 2024, numa conversa com Júlia Pinheiro, na SIC, Nuno contou que conheceu Margarida numa after party dos Prémios Play, nesse ano. A relação acabou por ser assumida publicamente em 2024.

O cantor explicou também que foi ele quem mudou de cidade por amor. Nuno vivia no Porto, enquanto Margarida tinha a sua atividade profissional ligada a Lisboa. «Alguém tinha que ceder», contou, explicando que, devido à profissão da namorada, era mais fácil ser ele a mudar-se.

A decisão implicou ficar mais longe de parte da família e dos amigos, mas o músico revelou que procurava manter o contacto com o Porto, regressando à cidade regularmente.

A relação tornou-se, entretanto, parte dos momentos que ambos partilham nas redes sociais. Em setembro de 2026, por ocasião do 29.º aniversário do cantor, Margarida publicou uma declaração de amor na qual lhe chamou «o amor da minha vida» e desejou que continuassem juntos por muitos anos. Nuno respondeu, agradecendo-lhe por estar ao seu lado todos os dias.

Quem é Nuno Ribeiro, o cantor que conquistou Margarida Antunes?

Nuno Ribeiro é um dos nomes da nova geração da música portuguesa. Cantor, compositor e produtor, ganhou projeção com temas que chegaram a um público alargado, incluindo «Maria Joana», ao lado dos Calema e de Mariza, e «Rosa», com Conan Osíris.

A carreira tem sido acompanhada por números expressivos de reproduções e distinções comerciais. Em janeiro de 2026, a revista Lux destacava nove discos de Platina e sete de Ouro, bem como a preparação para um concerto no Coliseu dos Recreios, marcado para 18 de abril desse ano.

Para além da música, o artista tem partilhado alguns aspetos da vida a dois com Margarida. A relação, que começou longe da exposição pública, passou a fazer parte da curiosidade dos fãs, sobretudo depois de ambos falarem abertamente sobre o namoro.

Ainda assim, Margarida continua a desenvolver o seu próprio percurso profissional. Entre a rádio, a televisão e as redes sociais, tem vindo a afirmar-se numa área em que a comunicação é o ponto de encontro das várias facetas da sua vida.

Mais do que ser irmã de Jéssica Antunes ou namorada de Nuno Ribeiro, Margarida Antunes tem construído uma identidade própria, com trabalho em diferentes meios e uma comunidade digital que acompanha de perto as suas escolhas. É esse percurso, entre os bastidores da comunicação, a exposição nas redes e a vida pessoal, que ajuda a explicar o interesse crescente em torno do seu nome.