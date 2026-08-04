Jovem de 22 anos morre presa numa máquina de lavar

Uma jovem de 22 anos morreu na manhã de sábado, 1 de agosto, depois de ter ficado presa numa máquina de uma lavandaria industrial, em Yeles, na província espanhola de Toledo.

De acordo com o serviço de emergência 112 de Castela-La Mancha, citado pela agência EFE, o alerta foi dado às 7h25 para uma unidade localizada no Camino Canteras, onde a funcionária daquela lavandaria ficou encarcerada num dos equipamentos industriais.

Os bombeiros mobilizados para o local encontraram dificuldades no acesso à máquina, o que tornou a operação de resgate particularmente complexa. Apesar dos esforços das equipas de socorro, a jovem acabou por morrer no local.

As circunstâncias em que ocorreu o acidente continuam por esclarecer. As autoridades ainda não confirmaram se a tragédia resultou de uma falha técnica, de um erro operacional ou de um eventual incumprimento das normas de segurança no trabalho.

Na sequência do acidente, a União Geral dos Trabalhadores (UGT) de Castela-La Mancha manifestou pesar pela morte da jovem e alertou para o aumento do número de acidentes de trabalho na região, defendendo um reforço das medidas de prevenção e segurança.