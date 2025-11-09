Facebook Instagram
Dinheiro

Concurso público de 5 milhões incentiva jovens a criar o seu próprio emprego tecnológico

Iniciativa destina-se a jovens até aos 29 anos com formação superior e que não trabalham nem estudam. Inclui bolsas de 900 euros mensais pagas durante nove meses

Link To Leaders
Há 1h e 50min
Jovens a trabalhar
Jovens a trabalhar
Foto: Icons8 Team, Pexels
Mais de 40% das pessoas desta idade na Europa têm falta de proteína, alerta médico

Outros artigos:

Governo lançou o segundo concurso para a criação de emprego próprio para pessoas até aos 29 anos na área tecnológica, com um montante global de cinco milhões de euros.

Segundo um comunicado do Ministério da Economia e da Coesão Territorial, liderado por Manuel Castro Almeida, a iniciativa é para “jovens licenciados ou com formação superior (…), que não trabalhem nem estudem” e as “candidaturas podem ser apresentadas” até “3 de janeiro de 2026”, abrangendo “as regiões NUT II [Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos] do Norte, Centro e Alentejo “.

Estes fundos da União Europeia “Startup Voucher” inserem-se no denominado “Portugal 2030”, com um total de “12 programas, que atribuem os apoios com base na região onde são desenvolvidos ou na área de atividade onde se inserem”.

Assim, vão existir bolsas de 900 euros mensais pagas durante nove meses, através da Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), “no âmbito do Programa Temático Inovação e Transição Digital, financiado pelo Compete 2030”.

O Executivo refere no texto que “serão disponibilizadas ferramentas técnicas e financeiras, nomeadamente bolsas mensais e prémios, ações de sensibilização, demonstração, mentoring (tutoria), networking (trabalho em rede) e imersão em ecossistemas, como ‘aceleradoras’ e ‘incubadoras’”.

“No caso dos prémios intercalares são pagos dois no valor de 1.500 euros cada, enquanto o prémio de criação do próprio emprego atinge os dois mil euros por beneficiário”, lê-se ainda.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

RELACIONADOS
Mais de 40% das pessoas desta idade na Europa têm falta de proteína, alerta médico
Metade dos jovens trabalhadores aceitaria ganhar menos para ser mais feliz no trabalho
Novo incentivo permite a jovens acumular salário com parte do subsídio de desemprego
Programa de mentoria da Pedras Sabores vai apoiar 150 jovens a seguirem os seus sonhos
Mais de metade dos jovens portugueses vê a reforma como um desafio financeiro
Mais Vistos
00:01:10
Secret Story
Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo»
tvi
00:00:45
Secret Story
Apalpões e beijos escaldantes na cama: Liliana e Fábio não se resistem
tvi
00:06:26
Secret Story
Danças sensuais de Liliana e Bruna deixam todos de boca aberta
tvi
00:03:22
Secret Story
Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo
tvi
Destaques IOL
Saúde
Mais de 40% das pessoas desta idade na Europa têm falta de proteína, alerta médico
Chá
Sofre de cãibras, cólicas ou tensão muscular? Este chá é ideal para aliviar as dores
Saude
Anda sempre cansado? Pode estar a faltar-lhe esta vitamina
Viajar
Como viajar para qualquer lugar mesmo tendo um salário baixo
Mais Lidas
Sporting
Morita: «Estou a lutar comigo mesmo. Todos os dias me questiono»
maisfutebol
Marisa Cruz
Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”
Supermercado barato
“Carro cheio de compras por menos de 40 euros”: abriu um supermercado português com preços inacreditáveis
II Liga
II Liga: Torreense perde na visita ao Leixões e falha assalto à liderança
maisfutebol
Dois às 10
Como eliminar o cheiro a mofo da roupa guardada sem precisar de lavar
tvi
Castanhas assadas
Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz