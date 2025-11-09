Concurso público de 5 milhões incentiva jovens a criar o seu próprio emprego tecnológico

Mais de 40% das pessoas desta idade na Europa têm falta de proteína, alerta médico

Governo lançou o segundo concurso para a criação de emprego próprio para pessoas até aos 29 anos na área tecnológica, com um montante global de cinco milhões de euros.

Segundo um comunicado do Ministério da Economia e da Coesão Territorial, liderado por Manuel Castro Almeida, a iniciativa é para “jovens licenciados ou com formação superior (…), que não trabalhem nem estudem” e as “candidaturas podem ser apresentadas” até “3 de janeiro de 2026”, abrangendo “as regiões NUT II [Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos] do Norte, Centro e Alentejo “.

Estes fundos da União Europeia “Startup Voucher” inserem-se no denominado “Portugal 2030”, com um total de “12 programas, que atribuem os apoios com base na região onde são desenvolvidos ou na área de atividade onde se inserem”.

Assim, vão existir bolsas de 900 euros mensais pagas durante nove meses, através da Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), “no âmbito do Programa Temático Inovação e Transição Digital, financiado pelo Compete 2030”.

O Executivo refere no texto que “serão disponibilizadas ferramentas técnicas e financeiras, nomeadamente bolsas mensais e prémios, ações de sensibilização, demonstração, mentoring (tutoria), networking (trabalho em rede) e imersão em ecossistemas, como ‘aceleradoras’ e ‘incubadoras’”.

“No caso dos prémios intercalares são pagos dois no valor de 1.500 euros cada, enquanto o prémio de criação do próprio emprego atinge os dois mil euros por beneficiário”, lê-se ainda.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders