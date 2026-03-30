Jovens aproveitam férias da Páscoa para conhecer profissões e negócios nesta região

Quarenta estudantes aproveitam as férias da Páscoa para conhecerem profissões e negócios do Douro, no âmbito da iniciativa Take Action, da associação Bagos D’Ouro, que quer mostrar que há emprego e futuro nesta região, foi hoje anunciado.

Lançado há 10 anos, o Take Action é um projeto educativo de exploração e orientação vocacional que ajuda crianças e jovens a descobrir o seu caminho através do contacto direto com profissões e negócios da região do Douro.

A associação Bagos D’Ouro disse hoje, em comunicado, que o projeto “tem contribuído para desmistificar a ideia de que o futuro passa necessariamente por sair do território, mostrando que o Douro oferece também caminhos possíveis e inspiradores”.

Na edição de 2026, que decorre entre hoje e quarta-feira, participam cerca de 40 jovens do 3.º ciclo e do ensino secundário, que terão a oportunidade de contactar com mais de 50 empresas da região.

“Há 10 anos que o Take Action pretende dar aos nossos jovens ferramentas para escolherem o seu caminho com mais confiança, mostrando-lhes que o futuro pode estar mais próximo do que imaginam e que a região do Douro pode ser casa para os talentos das novas e futuras gerações”, afirmou, citada no comunicado, Maria Inês Taveira, coordenadora geral da Bagos D’Ouro.

A responsável acrescentou que “só conhecendo é possível decidir e que o contacto direto com o mundo do trabalho é fundamental para abrir horizontes e reforçar a ligação ao território”.

O Take Action foi criado, precisamente, com o objetivo de alargar horizontes e dar a conhecer as oportunidades profissionais existentes na região, permitindo aos jovens contactar diretamente com diferentes áreas de atividade, da hotelaria à medicina, do jornalismo ao desporto, passando pelo ensino e pela engenharia informática.

O projeto está estruturado em diferentes etapas, acompanhando o percurso escolar dos participantes.

O Take Action Kids dirige-se a alunos do 5.º e 6.º ano, promovendo uma primeira aproximação ao mundo das profissões, seguindo-se o Take Action I, para o 8.º e 9.º ano, o Take Action II, para o ensino secundário, com experiências mais aprofundadas e contacto direto com empresas, e o Take Action Uni, que acompanha jovens do 12.º ano, ensino profissional e superior.

Criada em 2010, a associação sem fins lucrativos começou a sua intervenção em São João da Pesqueira, distrito de Viseu, e Sabrosa, distrito de Vila Real.

Hoje já atua em Alijó, Carrazeda de Ansiães, Tabuaço, Armamar, Murça e Mesão Frio, apoiando, no ano letivo de 2025/26, mais de 240 crianças e jovens de cerca de 140 famílias durienses.