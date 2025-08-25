Facebook Instagram
Dinheiro

Contas e cartões para estudantes: O primeiro passo para a independência financeira

Quer gerir o seu dinheiro durante a vida académica? Saiba que contas e cartões para estudantes existem, quais as vantagens, limitações e como escolher a melhor solução.

Doutor Finanças
Ontem às 09:51
Jovens a trabalhar
Jovens a trabalhar
Foto: Icons8 Team, Pexels
Este pão de alho com queijo faz sucesso em qualquer mesa (e prepara-se em minutos)

A entrada no ensino superior marca muito mais do que uma nova fase académica. É o início de uma vida mais independente, onde gerir o dinheiro passa a ser uma responsabilidade real. Para ajudar nesta transição, os bancos oferecem contas e cartões para estudantes, com benefícios pensados para quem está a dar os primeiros passos no mundo financeiro.

Sem comissões, com descontos e acesso a apps práticas, estas soluções bancárias prometem facilitar a vida dos universitários. Mas será que compensam mesmo? E que cuidados deve ter ao escolher? Conheça as respostas neste artigo.

Contas e cartões para estudantes: Vantagens que fazem a diferença na carteira dos universitários

As contas e cartões para estudantes foram desenhados para quem ainda não tem rendimentos fixos, mas precisa de gerir despesas como propinas, transportes ou alojamento. A maioria dos bancos isenta os estudantes de comissões de manutenção e oferece cartões de débito gratuitos, muitas vezes com acesso facilitado a plataformas como o MB Way.

Algumas instituições vão mais longe e incluem benefícios em viagens, tecnologia ou eventos culturais. Há até contas que permitem pedir um crédito jovem com carência. Ou seja, adia o pagamento do capital para quando terminar o curso. Uma ajuda valiosa para quem precisa de apoio para estudar.

Em algumas instituições de ensino superior, o cartão de estudante funciona também como cartão bancário. Desta forma, o acesso e identificação dentro da universidade é facilitado.  

Nem tudo são facilidades: o que deve verificar nas contas e cartões para estudantes

Apesar das vantagens, há limitações importantes que deve avaliar. Estas contas são temporárias e, geralmente, perdem os benefícios quando termina o curso ou quando ultrapassa o limite de idade fixado (normalmente 25 anos). A partir daí, pode ser convertida automaticamente numa conta regular, sendo aplicadas as comissões praticadas pelo banco em questão. Além disso, é essencial ler com atenção as condições de adesão. Algumas ofertas exigem ações específicas, como aderir ao extrato digital ou comprovar matrícula anual. Se não cumprir os requisitos, pode perder os benefícios prometidos e começar a pagar pelo serviço.

Comparar é essencial: exemplos que merecem atenção

Entre as ofertas de contas e cartões para estudantes destacam-se a GO! Universitário do Millennium BCP, a Conta M - Ensino Superior da CGD e o Cartão TUI Universitário do Santander.

Estas contas oferecem isenção de comissões, cartões com vantagens e acesso a apps intuitivas. Mas os detalhes variam: umas exigem transferências mínimas, outras têm mais parcerias, oferecem cartões de crédito com condições especiais e até seguros de Roubo, Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais incluídos.

Antes de abrir conta, avalie bem os critérios: custos, requisitos de adesão, vantagens reais e produtos associados. Ao fazer uma escolha ponderada, esta pode traduzir-se em poupança, tranquilidade e mais autonomia.

Conta jovem: uma alternativa válida a considerar

Se não está inscrito no ensino superior, mas tem até 30 anos, as contas jovem podem ser uma boa opção. Oferecem benefícios semelhantes, com maior flexibilidade e sem a obrigatoriedade de estar matriculado. As contas jovens são ideais para quem já finalizou o curso, mas ainda quer evitar custos bancários.

 

 

 

 

 

RELACIONADOS
Este pão de alho com queijo faz sucesso em qualquer mesa (e prepara-se em minutos)
Farmacêutica analisa bruma hidratante da Mercadona e garante: devemos ter sempre uma na carteira
Apartamentos pequenos, soluções inteligentes: esta air fryer de 2 litros é perfeita (e vai de férias connosco)
A sua família já tem um código secreto ao telefone? Este cuidado é essencial nos dias que correm
O feijão cai-lhe mal? Cozer com este método acaba com o problema
Faz sopas, batidos e até sobremesas: o preço desta Moulinex caiu a pique
Mais Vistos
00:01:35
Big Brother
Afonso não dá uma oportunidade a Catarina Miranda: «Quando é que eu dei a entender que quero alguma coisa contigo?»
tvi
00:01:06
Big Brother
Enquanto uns choram, Catarina Miranda não tem pieadade: «É tão bem feita»
tvi
00:03:43
Big Brother
Dupla de costas voltadas? Afonso Leitão ignora Catarina Miranda e o ambiente fica tenso
tvi
00:01:32
Big Brother
Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente
tvi
Destaques IOL
Air fryer
As opiniões dividem-se: podemos ou não cozer arroz na air fryer? Esta receita garante que sim
Batata doce
Batata-doce crocante na air fryer: a receita viral que todos estão a experimentar
Air Fryer
É seguro usar papel de alumínio na air fryer?
Praias do Algarve
Cristina Ferreira descobriu "a praia mais incrível do Algarve"
Mais Lidas
Katia Aveiro
«Pensaram que não tinha roupa para ocasião, que erro gravíssimo»: Katia Aveiro excluída de evento importante da cidade onde vive, no Brasil
Big Brother
Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»
tvi
Violência doméstica
Bombeiro voluntário agride brutalmente a mulher em frente ao filho de nove anos na Madeira
cnn
Iris soares
“Sósia” portuguesa de Georgina Rodríguez revela lucro de milhares de euros por mês. E não é como influencer
Famosos
Após acidente mortal, "A Pipoca Mais Doce" recebe notícia chocante: "Muita força à família e um beijinho aos filhos"
selfie
Duna de areia
Homem morre soterrado por duna de areia enquanto brincava na praia com os filhos. Tinha 28 anos