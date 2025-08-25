Contas e cartões para estudantes: O primeiro passo para a independência financeira

Este pão de alho com queijo faz sucesso em qualquer mesa (e prepara-se em minutos)

A entrada no ensino superior marca muito mais do que uma nova fase académica. É o início de uma vida mais independente, onde gerir o dinheiro passa a ser uma responsabilidade real. Para ajudar nesta transição, os bancos oferecem contas e cartões para estudantes, com benefícios pensados para quem está a dar os primeiros passos no mundo financeiro.

Sem comissões, com descontos e acesso a apps práticas, estas soluções bancárias prometem facilitar a vida dos universitários. Mas será que compensam mesmo? E que cuidados deve ter ao escolher? Conheça as respostas neste artigo.

Contas e cartões para estudantes: Vantagens que fazem a diferença na carteira dos universitários

As contas e cartões para estudantes foram desenhados para quem ainda não tem rendimentos fixos, mas precisa de gerir despesas como propinas, transportes ou alojamento. A maioria dos bancos isenta os estudantes de comissões de manutenção e oferece cartões de débito gratuitos, muitas vezes com acesso facilitado a plataformas como o MB Way.

Algumas instituições vão mais longe e incluem benefícios em viagens, tecnologia ou eventos culturais. Há até contas que permitem pedir um crédito jovem com carência. Ou seja, adia o pagamento do capital para quando terminar o curso. Uma ajuda valiosa para quem precisa de apoio para estudar.

Em algumas instituições de ensino superior, o cartão de estudante funciona também como cartão bancário. Desta forma, o acesso e identificação dentro da universidade é facilitado.

Nem tudo são facilidades: o que deve verificar nas contas e cartões para estudantes

Apesar das vantagens, há limitações importantes que deve avaliar. Estas contas são temporárias e, geralmente, perdem os benefícios quando termina o curso ou quando ultrapassa o limite de idade fixado (normalmente 25 anos). A partir daí, pode ser convertida automaticamente numa conta regular, sendo aplicadas as comissões praticadas pelo banco em questão. Além disso, é essencial ler com atenção as condições de adesão. Algumas ofertas exigem ações específicas, como aderir ao extrato digital ou comprovar matrícula anual. Se não cumprir os requisitos, pode perder os benefícios prometidos e começar a pagar pelo serviço.

Comparar é essencial: exemplos que merecem atenção

Entre as ofertas de contas e cartões para estudantes destacam-se a GO! Universitário do Millennium BCP, a Conta M - Ensino Superior da CGD e o Cartão TUI Universitário do Santander.

Estas contas oferecem isenção de comissões, cartões com vantagens e acesso a apps intuitivas. Mas os detalhes variam: umas exigem transferências mínimas, outras têm mais parcerias, oferecem cartões de crédito com condições especiais e até seguros de Roubo, Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais incluídos.

Antes de abrir conta, avalie bem os critérios: custos, requisitos de adesão, vantagens reais e produtos associados. Ao fazer uma escolha ponderada, esta pode traduzir-se em poupança, tranquilidade e mais autonomia.

Conta jovem: uma alternativa válida a considerar

Se não está inscrito no ensino superior, mas tem até 30 anos, as contas jovem podem ser uma boa opção. Oferecem benefícios semelhantes, com maior flexibilidade e sem a obrigatoriedade de estar matriculado. As contas jovens são ideais para quem já finalizou o curso, mas ainda quer evitar custos bancários.