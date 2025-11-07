Facebook Instagram
Metade dos jovens trabalhadores aceitaria ganhar menos para ser mais feliz no trabalho

Mais de metade dos jovens profissionais aceitaria ganhar menos para ser mais feliz no trabalho, revela um inquérito global do qual a Nova SBE é o único membro em Portugal

Link To Leaders
Hoje às 10:00
Jovens a trabalhar
Foto: Icons8 Team, Pexels
Mais de metade dos jovens profissionais estaria disposta a aceitar uma redução salarial de 10% em troca de maior felicidade no trabalho, revela o novo inquérito global conduzido pela CEMS – The Global Alliance in Management Education, rede que junta 33 das melhores universidades e escolas de gestão do mundo e da qual a Nova SBE é o único membro em Portugal.

O estudo, realizado em julho de 2025 junto de jovens profissionais de todo o mundo, mostra que 53% dos inquiridos aceitariam ganhar menos para serem mais felizes no trabalho, 40% afirmam que poderiam considerar essa hipótese dependendo da função e somente 7% rejeitariam totalmente esta opção.

“Embora o salário seja importante, este inquérito mostra que não é o único fator decisivo para os jovens profissionais. Valorizam cada vez mais a felicidade, a realização pessoal e a oportunidade de ter impacto, vendo o local de trabalho como uma verdadeira comunidade. Cultura, pertença e oportunidades de crescimento são hoje tão ou mais relevantes do que salário e benefícios”, refere Nicole de Fontaines, diretora executiva da CEMS.

Numa altura em que o debate sobre o regresso ao escritório a tempo inteiro continua a dominar as conversas no mundo laboral os jovens questionados destacaram bons colegas de trabalho (31%), trabalho com significado (28%) e liberdade / flexibilidade (27%) como as variáveis que mais contribuem para a sua felicidade profissional.

Esta tendência evidencia a necessidade de empresas e líderes criarem ambientes de trabalho que promovam não só desempenho, mas também bem-estar, propósito e impacto social.

“Enquanto membro exclusivo da aliança CEMS em Portugal, a Nova SBE partilha esta missão global de formar líderes preparados para conciliar valores económicos, sociais e ambientais. Os nossos graduados aliam fortes competências analíticas, criatividade e visão internacional de negócios a uma consciência intercultural e excelentes capacidades interpessoais. O nosso objetivo é preparar profissionais que não só impulsionam os negócios, mas também constroem organizações mais humanas e sustentáveis”, afirma Catherine da Silveira, Associate Dean da Nova SBE e Diretora Académica do Programa CEMS em Portugal.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

 

