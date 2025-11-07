Metade dos jovens trabalhadores aceitaria ganhar menos para ser mais feliz no trabalho

Nunca se queixam e têm bons resultados: os melhores trabalhadores são também os mais prejudicados

Mais de metade dos jovens profissionais estaria disposta a aceitar uma redução salarial de 10% em troca de maior felicidade no trabalho, revela o novo inquérito global conduzido pela CEMS – The Global Alliance in Management Education, rede que junta 33 das melhores universidades e escolas de gestão do mundo e da qual a Nova SBE é o único membro em Portugal.

O estudo, realizado em julho de 2025 junto de jovens profissionais de todo o mundo, mostra que 53% dos inquiridos aceitariam ganhar menos para serem mais felizes no trabalho, 40% afirmam que poderiam considerar essa hipótese dependendo da função e somente 7% rejeitariam totalmente esta opção.

“Embora o salário seja importante, este inquérito mostra que não é o único fator decisivo para os jovens profissionais. Valorizam cada vez mais a felicidade, a realização pessoal e a oportunidade de ter impacto, vendo o local de trabalho como uma verdadeira comunidade. Cultura, pertença e oportunidades de crescimento são hoje tão ou mais relevantes do que salário e benefícios”, refere Nicole de Fontaines, diretora executiva da CEMS.

Numa altura em que o debate sobre o regresso ao escritório a tempo inteiro continua a dominar as conversas no mundo laboral os jovens questionados destacaram bons colegas de trabalho (31%), trabalho com significado (28%) e liberdade / flexibilidade (27%) como as variáveis que mais contribuem para a sua felicidade profissional.

Esta tendência evidencia a necessidade de empresas e líderes criarem ambientes de trabalho que promovam não só desempenho, mas também bem-estar, propósito e impacto social.

“Enquanto membro exclusivo da aliança CEMS em Portugal, a Nova SBE partilha esta missão global de formar líderes preparados para conciliar valores económicos, sociais e ambientais. Os nossos graduados aliam fortes competências analíticas, criatividade e visão internacional de negócios a uma consciência intercultural e excelentes capacidades interpessoais. O nosso objetivo é preparar profissionais que não só impulsionam os negócios, mas também constroem organizações mais humanas e sustentáveis”, afirma Catherine da Silveira, Associate Dean da Nova SBE e Diretora Académica do Programa CEMS em Portugal.

