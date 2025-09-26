Facebook Instagram
Programa de mentoria da Pedras Sabores vai apoiar 150 jovens a seguirem os seus sonhos

A cantora Sara Correia e o humorista Salvador Martinha juntam-se à lista de mentores que aceitaram o desafio de ajudar 150 jovens a serem fiéis à sua natureza. As candidaturas decorrem até ao final de novembro

Hoje às 15:05
A viver férias de sonho num resort, mãe de 42 anos morre atingida por um barco

O Ser Natural Traz Frutos Bootcamp é um programa de mentoria da Pedras Sabores (do Super Bock Group) direcionado a jovens entre os entre os 18 e os 34 anos, residentes em Portugal, que queiram realizar os seus sonhos.

Implementado pelo Movimento Transformers (uma organização de referência na área da juventude, voluntariado e educação não formal, experiente no desenvolvimento de programas de mentoria), os participantes do Bootcamp Ser Natural Traz Frutos terão acesso a sessões de mentoria online com profissionais reconhecidos e experientes nas suas áreas. Sara Correia e Salvador Martinha fazem parte da lista de mentores que se juntaram a esta iniciativa de responsabilidade social da marca, da qual fazem ainda parte nomes como Max Oliveira, Mafalda Rebordão, Inês Homem de Melo, Mariana Duarte Silva ou João Faria, entre outros.

Através da partilha de conhecimentos e experiências entre mentores e mentorados, o programa pretende criar um espaço de inspiração, acompanhamento estruturado e motivação para que cada jovem siga a sua natureza e concretize os seus sonhos, em qualquer área, seja nas artes, desporto, letras ou ciências.

A participação no Ser Natural Traz Frutos Bootcamp é gratuita, no entanto, as vagas são limitadas. Os interessados deverão preencher o formulário de candidatura disponível no site. O prazo para apresentação da candidatura termina a 30 de novembro.

Entretanto está ainda prevista a realização de duas sessões de esclarecimento presenciais, em Lisboa (Casa do Impacto), a 15 de outubro, e no Porto (Academia de Rua), a 28 de outubro. Os candidatos selecionados a integrar este programa terão acesso a três sessões de mentoria online, temáticas e de desenvolvimento de competências, com os respetivos mentores, que decorrerão de janeiro a março de 2026. Adicionalmente, poderão também participar em mais três sessões de follow up, online e facultativas, providenciadas pelo Movimento Transformers.

Segundo Madalena Cunha, Manager de Águias e Sidras do Super Bock Group, “através do Ser Natural Traz Frutos Bootcamp concretizamos aquilo que até agora era um conceito de comunicação, em que acreditamos profundamente: que ser fiel à nossa verdadeira essência abre caminho para alcançar sonhos. Queremos inspirar e apoiar os jovens a descobrirem o seu potencial e a superarem as barreiras que se colocam neste caminho, proporcionando-lhes ferramentas e mentoria de qualidade, através das quais ganhem confiança, competências e motivação para seguirem o seu percurso natural. Tal como Pedras Sabores, acreditamos que cada jovem, ao respeitar a sua essência, poderá deixar a sua marca no mundo”.

Já Joana Moreira, diretora executiva do Movimento Transformers, refere que “queremos que os jovens saiam deste programa com ferramentas, o conhecimento e a confiança necessários para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. A articulação com a equipa de mentores vai ser crucial para estabelecerem a sua marca pessoal e poderem construir uma base de contactos para o futuro. É importante para nós que os jovens tenham cada vez mais oportunidades para poderem ser agentes ativos na mudança”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

