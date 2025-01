Fundação da Juventude desafia jovens a apresentarem projetos inovadores

Link To Leaders

Outros artigos:

Organizado anualmente pela Fundação da Juventude,o Concurso Nacional de Jovens Empreendedores visa apoiar o desenvolvimento de ideias inovadoras e projetos empresariais que conduzam à criação de novas empresas orientadas para o mercado global. Ou seja, capacitar, empoderar e dar visibilidade ao trabalho que é desenvolvido pelos jovens portugueses.

Entre as áreas a concurso, encontram-se: Empreendedorismo Ambiental, Sustentabilidade e Transição Energética; Empreendedorismo Tecnológico; Empreendedorismo Criativo e Cultural e Empreendedorismo Social.

Os melhores projetos serão convidados a participar na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores, um evento que reúne entre 27 e 28 de maio empreendedores de todo o país, professores, alunos, empresas e investidores. Para além da possibilidade para expor o seu trabalho, os jovens também poderão participar em várias atividades ligadas ao empreendedorismo e de âmbito cultural.

As candidaturas estão abertas a jovens entre os 15 e os 30 anos (estudantes e não estudantes) até dia 25 de abril de 2024, podendo ser feitas através deste formulário. A comunicação de resultados será anunciada no início de maio.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders