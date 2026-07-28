Júlia Palha vive o verdadeiro 'Sonho Americano': a lua de mel que parece saída de um filme

Lembrança de casamento de Júlia Palha deixou os convidados de boca aberta. Veja as imagens

Parece tudo simples no casamento de Júlia Palha, mas este detalhe mostra uma elegância rara

Sem praias, resorts ou restaurantes de luxo: a lua-de-mel de Júlia Palha parece um filme

Júlia Palha trocou alianças com Frederico Porém Murta no fim do mês de maio e está, desde então, de lua de mel. Depois de ter passado por Nice e pelo Mónaco, a atriz e o marido rumaram aos Estados Unidos, por onde têm estado a fazer uma road trip que faz inveja a qualquer um.

No Instagram, Júlia Palha tem partilhado vários registos fotográficos desta viagem. Começou pela famosa Route 66, a famosa autoestrada que atravessa Chicago, Illinois, Santa Monica e California.

Visitou o Grand Canyon, no Arizona, e voltou a casar com Frederico em Las Vegas, no estado de Nevada, onde foram casados por um homem vestido de Elvis Presley.

Depois, Julia Palha rumou a Palm Springs, onde confidenciou aos fãs estarem cerca de 45ºC. Mas o ponto alto desta viagem foi a chegada da atriz a Hollywood, onde tirou fotografia com uma das estrelas do famoso Walk of Fame, que tinha o seu nome! A imagem é fruto de Inteligência Artificial, mas tornou-se icónica e foi muito elogiada nas redes sociais.

Passou ainda por Santa Monica e por Malibu, fazendo sempre uma reportagem fotográfica que deixou os seus seguidores a invejar.

No meio de tudo isto, Júlia e Frederico tiveram ainda tempo para ir até Dallas, no Texas, assistir a um dos jogos da seleção portuguesa no Campeonato do Mundo de futebol.