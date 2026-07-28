Júlia Palha vive o verdadeiro 'Sonho Americano': a lua de mel que parece saída de um filme
Júlia Palha está a fazer uma road trip pelos Estados Unidos e a reportagem fotográfica que tem feito deixa qualquer um a roer-se de inveja
Júlia Palha trocou alianças com Frederico Porém Murta no fim do mês de maio e está, desde então, de lua de mel. Depois de ter passado por Nice e pelo Mónaco, a atriz e o marido rumaram aos Estados Unidos, por onde têm estado a fazer uma road trip que faz inveja a qualquer um.
No Instagram, Júlia Palha tem partilhado vários registos fotográficos desta viagem. Começou pela famosa Route 66, a famosa autoestrada que atravessa Chicago, Illinois, Santa Monica e California.
Visitou o Grand Canyon, no Arizona, e voltou a casar com Frederico em Las Vegas, no estado de Nevada, onde foram casados por um homem vestido de Elvis Presley.
Depois, Julia Palha rumou a Palm Springs, onde confidenciou aos fãs estarem cerca de 45ºC. Mas o ponto alto desta viagem foi a chegada da atriz a Hollywood, onde tirou fotografia com uma das estrelas do famoso Walk of Fame, que tinha o seu nome! A imagem é fruto de Inteligência Artificial, mas tornou-se icónica e foi muito elogiada nas redes sociais.
Passou ainda por Santa Monica e por Malibu, fazendo sempre uma reportagem fotográfica que deixou os seus seguidores a invejar.
No meio de tudo isto, Júlia e Frederico tiveram ainda tempo para ir até Dallas, no Texas, assistir a um dos jogos da seleção portuguesa no Campeonato do Mundo de futebol.
Percorra a nossa galeria e veja a reportagem fotográfica da lua de mel de sonho de Júlia Palha