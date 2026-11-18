"Não me apetece ser ofendido": Júlio Isidro perde a paciência e deixa mensagem que não passa despercebida
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Aos 81 anos, Júlio Isidro partilhou uma reflexão sobre a carreira, a passagem do tempo e as ofensas nas redes sociais
Aos 81 anos, o histórico apresentador fez um balanço da carreira, falou sobre a passagem do tempo e explicou porque tem optado por guardar algumas opiniões para si. "O único e verdadeiro plano é continuar vivo", escreveu.
Júlio Isidro partilhou uma reflexão sobre a vida, a carreira e a forma como encara esta fase do seu percurso. Aos 81 anos, o apresentador e locutor de rádio continua profissionalmente ativo, mas não esconde algum desencanto com o ambiente que se vive nas redes sociais, onde considera que a ofensa e a falta de respeito têm cada vez mais espaço.
Num texto a que deu o título "A planar sem planear", divulgado no Facebook, o comunicador fez uma espécie de balanço dos últimos anos, recordando os desafios profissionais, o trabalho que continua a desenvolver e a importância de encontrar motivos para seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis.
"Há sempre motivos para não desistir mesmo nos momentos em que a toalha quase toca no chão", começou por escrever.
Júlio Isidro reconheceu que alguns dos programas que idealizou e concretizou lhe deixaram marcas emocionais, mas encontrou no próprio trabalho uma forma de recuperar o entusiasmo. "O antídoto? Voltar no dia seguinte, e preparar outros tantos, no prazer e na constatação reconfortante que as meninges e os neurónios ainda não pecam por ferrugem", partilhou.
Júlio Isidro continua ativo aos 81 anos
Apesar da passagem do tempo, o apresentador não parece ter perdido a vontade de trabalhar e de abraçar novos projetos. Na reflexão, enumerou algumas das atividades que continuam a preencher os seus dias.
Entre elas está a escolha de músicas para o programa "Hotel Califórnia", da Rádio Renascença, projeto que conta já com nove temporadas. O comunicador dedica-se também à escrita de prefácios, à participação no programa "Os Reis da Tarde" e ao podcast "Geração 40".
A tudo isto junta ainda uma paixão mais pessoal: a construção de miniaturas de aviões, uma atividade que descreve como trabalhosa e exigente, mas que lhe proporciona momentos de satisfação.
"É o que se chama tratar as feridas com pelo do mesmo cão. E assim vou empurrando a minha vida — será vitalidade? — para a frente", refletiu.
O apresentador aproveitou ainda para agradecer a quem continua a acompanhá-lo na televisão, na rádio e através dos textos que publica nas redes sociais, sublinhando que o carinho do público tem um valor que vai muito além dos números das audiências.
"Não me apetece ser ofendido pelo analfabetismo mascarado de direito de opinião"
Foi, contudo, a reflexão sobre o comportamento nas redes sociais que deu origem à declaração mais contundente do texto.
Júlio Isidro confessou que muitas vezes prefere não publicar aquilo que pensa, devido ao ambiente que encontra nestas plataformas. Na sua perspetiva, a ofensa, o ódio, a inveja e a falta de respeito pelo pensamento dos outros transformaram estes espaços em lugares pouco convidativos ao diálogo.
"E calo muito do que gostaria de escrever porque este espaço é hoje em dia um fosso lamacento onde a ofensa, o ódio, o despeito, a inveja e a ausência de respeito pelo pensamento honesto dos outros nos pode sujar alma", escreveu.
E deixou uma frase particularmente dura, que resume o seu descontentamento: "Não me apetece ser ofendido pelo analfabetismo mascarado de direito de opinião."
O comunicador não esconde, assim, o desconforto perante os comentários que confundem liberdade de expressão com falta de respeito, defendendo implicitamente um espaço onde seja possível discordar sem recorrer à ofensa.
"O único e verdadeiro plano é continuar vivo"
Apesar das críticas e das reflexões sobre o peso dos anos, Júlio Isidro terminou a publicação com uma mensagem de esperança e vontade de continuar a aproveitar a vida.
"Não estou seguro que a felicidade exista, mas há momentos de plenitude que me fazem voltar à vida, esquecendo o peso do tempo sobre os ombros", confessou.
O apresentador recordou ainda os momentos de companheirismo e afeto que continua a encontrar no trabalho, sobretudo junto das pessoas com quem partilha projetos na rádio e na televisão.
A terminar, recuperou a imagem do menino Julinho, que construía planadores sem saber ainda que caminho iria percorrer. Uma viagem que atravessou dois séculos e que, garante, ainda não terminou.
"Atravesso dois séculos e continuo a planar. O único e verdadeiro plano é continuar vivo!", concluiu.
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