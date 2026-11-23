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O Just For Men Control GX é um champô que ajuda a reduzir gradualmente os cabelos brancos a cada lavagem. Na oferta de Black Friday da Amazon, custa agora 7,52€, em vez dos habituais 12,45€.

Com uma classificação de quatro estrelas, baseada em mais de três mil avaliações, este produto parece estar a conquistar os consumidores. Só no último mês, foi comprado mais de três mil vezes. E há quem já note resultados ao fim de poucas lavagens: «Em poucas lavagens notei uma grande diferença», conta um comprador que tinha o cabelo completamente branco. Segundo explica, o cabelo não fica preto, mas sim «bastante mais escuro». Outro cliente vai mais longe e considera-o «das únicas coisas que realmente funcionaram em mim».

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Como usar:

Aplica-se no cabelo molhado, massajando o couro cabeludo com as pontas dos dedos. Segundo a marca, deve deixar-se atuar durante cerca de um minuto antes de enxaguar bem. Este produto substitui o champô habitual, pelo que não é necessário acrescentar nenhum passo à rotina de lavagem. «Só uso este champô, não uso outro», escreve um comprador. Com a utilização regular, os cabelos brancos vão escurecendo gradualmente, lavagem após lavagem, permitindo ajustar a intensidade do resultado de acordo com a frequência de utilização.

Sem amoníaco nem peróxido e com queratina

A fórmula não tem amoníaco nem peróxido, dois ingredientes habituais nas tintas, e leva queratina, que a marca diz deixar o cabelo mais forte e com mais espessura. Este modelo tem ainda uma tecnologia patenteada pela marca. "Deixa o cabelo suave e brilhante", escreve um utilizador, e uma utilizadora destaca que tem uma fragrância suave e agradável.

Mais de 3 mil compras num mês

O champô tem o selo Escolha da Amazon e está à venda na embalagem de 118 ml, a 7,52€, e também em pacotes de 2 e de 3. "Cumpre o objetivo", resume um utilizador, e outro destaca a boa relação entre qualidade e preço. Para quem andava à procura de um champô que reduza os brancos de forma gradual, este é um dos que a Amazon tem em oferta nesta Black Friday.

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