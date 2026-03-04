Foi diagnosticada com cancro terminal e fez quimioterapia durante quatro anos. Afinal, não estava doente e vai ser indemnizada

Homem mata a própria mulher na maternidade logo depois de esta ter tido bebé. E não ficou por aqui

Uma mulher italiana de 47 anos foi submetida a mais de quatro anos de quimioterapia e tratamentos agressivos após ter sido diagnosticada, em 2006, com linfoma não Hodgkin em fase terminal. Anos depois, uma nova biópsia revelou que afinal não tinha qualquer tumor, avança o site Noticias Trabajo.

O caso ocorreu em Pisa, Itália, e envolveu o Hospital Universitário de Pisa, onde a mulher foi acompanhada entre 2007 e 2011. Durante esse período, foi sujeita a quimioterapia, bem como a terapias com cortisona e esteroides em doses elevadas. Só em maio de 2011, após uma nova análise realizada em Génova, foi descartada a presença de cancro.

Citado pelo Noticias Trabajo, de acordo com o jornal Corriere della Sera, os tratamentos tiveram consequências graves na saúde da mulher. Além do impacto físico da quimioterapia, sofreu alterações hormonais, osteoporose com episódios de fraturas, estados depressivos e de ansiedade, bem como outras patologias associadas à imunodepressão.

Perante o erro de diagnóstico e as sequelas sofridas, a mulher avançou com um processo por negligência médica. Em 2024, o tribunal de primeira instância condenou o hospital a pagar uma indemnização de 300 mil euros. No entanto, a decisão foi alvo de recurso.

O Tribunal de Recurso de Florença decidiu agora agravar a indemnização para 467 mil euros, tendo em conta não só os danos físicos, mas também a angústia vivida durante anos, acreditando estar em fase terminal de uma doença grave. Ao valor fixado acrescem ainda juros, o que faz com que o montante final ultrapasse os 400 mil euros.

Na sentença, os juízes sublinham o sofrimento extraordinário causado pelo diagnóstico errado, que obrigou a mulher a viver cerca de cinco anos com o medo constante da morte.