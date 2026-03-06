Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Lifestyle

Grande rival da IKEA quer ter 40 lojas abertas em Portugal até agosto

Empresa nórdica investe 20 milhões de euros em Portugal em 10 anos

Agência Lusa
Há 1h e 12min
Ténis Vans a 30 euros: estão a vender-se aos milhares na Amazon

A JYSK investiu cerca de 20 milhões de euros em Portugal na última década e quer atingir 40 lojas até agosto, foi anunciado.

“A JYSK celebra 10 anos de presença em Portugal com um plano de expansão que prevê atingir 40 lojas até agosto de 2026”, anunciou, em comunicado.

A retalhista dinamarquesa investiu, na última década, cerca de 20 milhões de euros em Portugal.

Atualmente, a empresa conta com 34 lojas e 340 colaboradores.

O diretor da JYSK em Portugal e Espanha, Carlos Haba, disse que a empresa quer abrir seis ou sete unidades no atual ano fiscal.

A próxima loja vai abrir no final de abril, em Loures.

Para o Norte, estão previstas inaugurações em Felgueiras e na Maia.

Até ao final do ano, a empresa quer ainda abrir a sua primeira loja nos Açores.

O plano estratégico da JYSK prevê a abertura, até 2028, de mais 25 lojas e a criação de cerca de 250 postos de trabalho.

A médio e longo prazo, a retalhista quer ter uma rede de 80 lojas em território nacional.

“Entramos agora numa nova fase de desenvolvimento, com um plano de expansão ambicioso que prevê o reforço da sua presença nas principais áreas urbanas e a abertura de novas lojas em todo o território nacional, incluindo ilhas”, apontou Carlos Haba.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

No ano fiscal 2024-2025, a JYSK faturou em Portugal 60,6 milhões de euros, um crescimento de 35%.
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Ténis Vans a 30 euros: estão a vender-se aos milhares na Amazon
Alternativa mais barata à IKEA? Aldi tem um organizador de sapatos por menos de 20 euros
Alternativa mais barata à IKEA? Aldi tem um organizador de sapatos por menos de 20 euros
Tartes doces que nunca falham: 7 receitas para ter sempre à mão
Mais Vistos
00:02:16
Secret Story
Das lágrimas aos beijos na boca: Norberto consola Catarina debaixo dos lençóis
tvi
00:06:06
Secret Story
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
tvi
00:03:02
Secret Story
Strip escaldante de Diogo a Ariana agita a casa. Eva assiste a tudo e a cara com que fica não engana ninguém
tvi
00:02:17
Secret Story
Lágrimas, discussões e lençóis a ondular: Estes são os cinco momentos virais que marcaram a semana
tvi
Destaques IOL
Saude
“O envelhecimento está relacionado com este nutriente”: especialista alerta para sinais que passam despercebidos
Saude
Esqueça as caminhadas: este é o exercício que vai ajudar a melhorar a circulação
Segurança
Evite imprimir comprovativos nos multibancos: especialistas alertam para risco de fraude
Novidades
Alternativa mais barata à IKEA? Aldi tem um organizador de sapatos por menos de 20 euros
Mais Lidas
Aviso ipma
IPMA agrava nível de aviso para estes dois distritos portugueses
away
Defesa
Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16
cnn
Barbara elias
Era uma das portuguesas mais bonitas dos anos 90 e casou com um famoso apresentador. Aos 50 anos, vive uma vida bem diferente
Preço dos combustíveis
Gasóleo dispara 23 cêntimos na próxima semana. Gasolina também sobe
cnn
Famosos
Surpresa: Hugo esconde laço familiar com concorrente de "Secret Story"?
selfie
Futebol Feminino
Treinador da II Divisão de futebol feminino suspenso por assédio sexual
maisfutebol