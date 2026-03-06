Grande rival da IKEA quer ter 40 lojas abertas em Portugal até agosto

Fomos à Jysk e transformámos a casa de banho por 100 euros

Descontos de mais de 50% deixaram-nos rendidos à JYSK

Estes são os artigos em promoção na JYSK que custam menos de 35 euros

Ténis Vans a 30 euros: estão a vender-se aos milhares na Amazon

A JYSK investiu cerca de 20 milhões de euros em Portugal na última década e quer atingir 40 lojas até agosto, foi anunciado.

“A JYSK celebra 10 anos de presença em Portugal com um plano de expansão que prevê atingir 40 lojas até agosto de 2026”, anunciou, em comunicado.

A retalhista dinamarquesa investiu, na última década, cerca de 20 milhões de euros em Portugal.

Atualmente, a empresa conta com 34 lojas e 340 colaboradores.

O diretor da JYSK em Portugal e Espanha, Carlos Haba, disse que a empresa quer abrir seis ou sete unidades no atual ano fiscal.

A próxima loja vai abrir no final de abril, em Loures.

Para o Norte, estão previstas inaugurações em Felgueiras e na Maia.

Até ao final do ano, a empresa quer ainda abrir a sua primeira loja nos Açores.

O plano estratégico da JYSK prevê a abertura, até 2028, de mais 25 lojas e a criação de cerca de 250 postos de trabalho.

A médio e longo prazo, a retalhista quer ter uma rede de 80 lojas em território nacional.

“Entramos agora numa nova fase de desenvolvimento, com um plano de expansão ambicioso que prevê o reforço da sua presença nas principais áreas urbanas e a abertura de novas lojas em todo o território nacional, incluindo ilhas”, apontou Carlos Haba.

No ano fiscal 2024-2025, a JYSK faturou em Portugal 60,6 milhões de euros, um crescimento de 35%.