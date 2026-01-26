Facebook Instagram
Descobertas

Este é o sérum coreano da moda que devolve luminosidade e clareia manchas

Quando um sérum coreano está em todo o lado, vale a pena perceber porquê
IOL
Hoje às 11:44

Este artigo pode conter links afiliados*

Adeus base, adeus corretor? Já não vivemos sem este produto coreano

A k-beauty continua a ditar tendências — e não é só entre os mais novos. Cada vez mais mulheres querem manter-se atualizadas, saber o que está a resultar e perceber porque é que certos produtos estão em todo o lado. O sérum de niacinamida da Anua tornou-se um desses casos: está na moda, sim, mas sobretudo porque responde a preocupações muito comuns a partir dos 40 anos, como a falta de luminosidade, o tom irregular e as manchas que vão surgindo com o tempo. 

À venda por cerca de 29 euros, soma 4,6 estrelas, quase duas mil avaliações e ultrapassou as duas mil  compras no último mês, o que diz muito sobre a confiança que gera. A textura leve e de rápida absorção é frequentemente elogiada: “É um sérum ligeiro, nada oleoso e absorve-se rapidamente. Deixa a pele viçosa e nota-se a diferença desde os primeiros dias”, escreve uma utilizadora. Outra destaca: “Uso-o há três semanas e a pele está muito mais hidratada; as manchas clarearam bastante”. 

Adquira aqui

serum coreanoi

O sérum pode ser utilizado de manhã e à noite, todos os dias. Basta aplicar algumas gotas no rosto, sobretudo nas zonas com manchas ou tom irregular, antes do creme hidratante. Pode ser usado antes de óleos ou cremes, e é adequado para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis, por ser sem fragrância.

Com o uso regular, o sérum ajuda a uniformizar a pele, melhorar a luminosidade e suavizar a aparência das manchas, tornando-se um excelente complemento numa rotina simples e realista. “A minha pele está mais clara e uniforme”, refere uma cliente fiel da marca. Há também quem sublinhe o conforto diário: “Deixa a pele suave, hidratada e nada oleosa”, ou ainda: “Notei uma melhoria clara na pigmentação e no brilho da pele”. Para quem quer acompanhar as tendências sem complicar a rotina — e com resultados visíveis — este sérum afirma-se como um daqueles produtos que fazem sentido manter por perto.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Adeus base, adeus corretor? Já não vivemos sem este produto coreano
Esta camisola de algodão da Pepe Jeans caiu de 30 para 17 euros
Este creme que se tornou viral e é recomendado por dermatologistas está com uma promoção fantástica
Neutrogena com desconto brutal: um kit completo de hidratação por apenas 11 euros
Mais Vistos
00:00:50
Dois às 10
Menino de 11 anos mata o pai depois de lhe ser retirada a consola de jogos
tvi
00:05:25
Dois às 10
Regresso de férias traz surpresa a Cristina Ferreira. Cláudio Ramos surge com um detalhe que escapou a todos
tvi
00:06:46
1ª Companhia
Noélia emociona recrutas ao falar do irmão que morreu: «Foi uma bênção. Ele é uma estrela...»
tvi
00:01:22
1ª Companhia
Comandante Moutinho rendido à coreografia cómica que os recrutas prepararam
tvi
Destaques IOL
Saude
Este é o segredo para continuar a comer pão todos os dias sem engordar
Dicas
Diga adeus à humidade nos armários: estes desumidificadores estão com mega promoção e custam 1 euro
Canalização
Regiões com frio extremo: como evitar que os canos congelem por dentro
Ginásio
Ginásios apanham multa de 150 mil euros por usar música indevidamente
Mais Lidas
Guerra
Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes
cnn
Guerra Ucrânia
Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia
cnn
Dois às 10
Rodrigo Castelhano perdeu o pai durante a lua de mel. A frase que lhe disse antes da viagem ainda hoje o magoa
tvi
Benfica
Benfica perto de renovar com José Neto e Anísio, mas ainda longe de Banjaqui
maisfutebol
Inglaterra
«Amorim pode estar em casa a pensar: "O que raio estou a ver destes jogadores"»
maisfutebol
Benfica
Daniel Banjaqui: aos 17 anos, bateu todos em duelos e desarmes
maisfutebol