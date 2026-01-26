Este é o sérum coreano da moda que devolve luminosidade e clareia manchas

Este artigo pode conter links afiliados*

A k-beauty continua a ditar tendências — e não é só entre os mais novos. Cada vez mais mulheres querem manter-se atualizadas, saber o que está a resultar e perceber porque é que certos produtos estão em todo o lado. O sérum de niacinamida da Anua tornou-se um desses casos: está na moda, sim, mas sobretudo porque responde a preocupações muito comuns a partir dos 40 anos, como a falta de luminosidade, o tom irregular e as manchas que vão surgindo com o tempo.

À venda por cerca de 29 euros, soma 4,6 estrelas, quase duas mil avaliações e ultrapassou as duas mil compras no último mês, o que diz muito sobre a confiança que gera. A textura leve e de rápida absorção é frequentemente elogiada: “É um sérum ligeiro, nada oleoso e absorve-se rapidamente. Deixa a pele viçosa e nota-se a diferença desde os primeiros dias”, escreve uma utilizadora. Outra destaca: “Uso-o há três semanas e a pele está muito mais hidratada; as manchas clarearam bastante”.

O sérum pode ser utilizado de manhã e à noite, todos os dias. Basta aplicar algumas gotas no rosto, sobretudo nas zonas com manchas ou tom irregular, antes do creme hidratante. Pode ser usado antes de óleos ou cremes, e é adequado para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis, por ser sem fragrância.

Com o uso regular, o sérum ajuda a uniformizar a pele, melhorar a luminosidade e suavizar a aparência das manchas, tornando-se um excelente complemento numa rotina simples e realista. “A minha pele está mais clara e uniforme”, refere uma cliente fiel da marca. Há também quem sublinhe o conforto diário: “Deixa a pele suave, hidratada e nada oleosa”, ou ainda: “Notei uma melhoria clara na pigmentação e no brilho da pele”. Para quem quer acompanhar as tendências sem complicar a rotina — e com resultados visíveis — este sérum afirma-se como um daqueles produtos que fazem sentido manter por perto.

