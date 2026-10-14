Há um novo herói no Sporting: Conheça toda a história do homem que brilhou em noite de Champions e que pode "destronar" Rui Silva

Chegou a Alvalade em agosto, depois de passagens pelo Farense e pelo Nacional, e estreou-se pelo Sporting no palco mais exigente. Frente ao Lens, fez seis defesas e ajudou os leões a conquistar uma vitória por 2-0. Conheça o percurso do guarda-redes que aproveitou a primeira grande oportunidade.

Há noites que podem mudar a forma como um jogador é visto. Para Kaique Pereira, a visita do Sporting ao terreno do Lens, em França, pode ter sido uma delas. Aos 23 anos, o guarda-redes brasileiro estreou-se pela equipa principal dos leões precisamente na Liga dos Campeões e respondeu com uma exibição que ajudou a explicar a vitória por 2-0.

Num jogo em que Luis Suárez e Doumbia marcaram os golos do Sporting, foi também entre os postes que se construiu o triunfo. Kaique somou intervenções importantes, manteve a baliza a zeros e mostrou que estava preparado para responder quando Rui Borges decidiu apostar nele.

O resultado teve impacto na campanha europeia dos leões, mas a noite serviu também para apresentar aos adeptos um jogador que, apesar de ainda estar a dar os primeiros passos na equipa principal do Sporting, já conhece bem o futebol português.

Quem é Kaique Pereira, o guarda-redes que brilhou na Champions?

Kaique Pereira Azarias nasceu a 16 de abril de 2003, em Paudalho, no estado brasileiro de Pernambuco. Com 23 anos, chegou ao Sporting no final de agosto de 2026, proveniente do Palmeiras, clube onde fez grande parte da formação.

A sua carreira começou na Portuguesa dos Desportos, antes de dar o salto para uma das estruturas de formação mais reconhecidas do futebol brasileiro. No Palmeiras, conquistou vários títulos nos escalões jovens e integrou as seleções jovens do Brasil.

Entre os resultados mais importantes desse percurso está a conquista do Campeonato Sul-Americano de sub-20, em 2023. Uma experiência internacional que ajudou a consolidar a sua formação competitiva, antes de iniciar uma nova etapa na Europa.

A chegada a Portugal permitiu-lhe começar a construir um percurso no futebol sénior. E foi esse caminho, feito de oportunidades e competição por um lugar, que acabou por o conduzir a Alvalade.

Do Farense ao Nacional: o caminho até Alvalade

Antes de vestir a camisola do Sporting, Kaique já tinha passado por dois clubes portugueses. Na temporada 2024/25, representou o Farense por empréstimo do Palmeiras. Na época seguinte, seguiu para o Nacional, da Madeira, onde continuou a ganhar experiência no futebol profissional.

Estas duas passagens são importantes para perceber o contexto da contratação. Kaique não chegou a Portugal diretamente da formação brasileira para integrar o plantel de um candidato aos principais títulos nacionais. Já conhecia o campeonato, os seus adversários e as exigências de competir num contexto diferente daquele em que cresceu futebolisticamente.

Em agosto de 2026, o Sporting oficializou a contratação do guarda-redes, com um vínculo até 2031 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

A operação reforçou as opções de Rui Borges para a baliza. Para Kaique, representou a oportunidade de integrar um plantel com ambições nacionais e europeias e de disputar espaço num clube onde cada oportunidade pode ter um peso considerável.

Uma estreia de sonho frente ao Lens

A oportunidade chegou na segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, numa deslocação exigente ao terreno do Lens.

Kaique foi uma das novidades no onze escolhido por Rui Borges e depressa teve de mostrar serviço. A equipa francesa conseguiu criar situações de perigo, mas o guarda-redes respondeu quando foi chamado a intervir.

Na segunda parte, duas das suas intervenções ganharam particular destaque. Aos 59 minutos, voou para desviar um remate de Amadou Haidara que ameaçava a baliza leonina. Pouco depois, voltou a responder com eficácia perante uma tentativa de Odsonne Édouard.

Segundo o portal brasileiro ge, o guardião terminou o encontro com seis defesas. Os números ajudam a ilustrar a importância da sua contribuição numa partida em que o Sporting precisou de resistir às investidas do adversário para conservar a vantagem.

Na frente, Luis Suárez tinha aberto o marcador e Issa Doumbia confirmou o triunfo na segunda parte. Atrás, Kaique assegurou que os franceses não conseguiam transformar as oportunidades em golos.

A estreia não poderia ter um cenário muito mais exigente: um jogo europeu fora de casa, diante de um adversário que procurava reagir, e a responsabilidade de proteger uma vantagem numa das competições mais importantes do futebol mundial.

Rui Borges elogia o guarda-redes, mas deixa um aviso

No final do encontro, Rui Borges reconheceu que Kaique tinha aproveitado a oportunidade e destacado o seu potencial. O treinador lembrou, contudo, que o brasileiro ainda tem um percurso de crescimento pela frente e que os erros fazem parte da evolução de um jogador.

A mensagem é importante para enquadrar a exibição sem precipitar conclusões. Uma estreia bem conseguida na Liga dos Campeões representa um sinal positivo, mas não determina, por si só, quem será o titular da baliza nos próximos jogos.

Para Kaique, o desafio passa agora por dar continuidade ao trabalho, aproveitar as oportunidades que surgirem e demonstrar que pode ser uma opção consistente ao longo da temporada.

O próprio tinha assumido, na apresentação oficial, a vontade de contribuir para os objetivos do Sporting, destacando a dedicação e o esforço como elementos fundamentais do seu trabalho.

Os títulos conquistados no Palmeiras e a experiência internacional

A formação no Palmeiras deixou marcas importantes no currículo de Kaique. O guarda-redes conquistou quatro edições do Campeonato Paulista de sub-20, em 2019, 2020, 2021 e 2023, além de títulos nacionais nas camadas jovens.

Entre estes estão a Taça do Brasil de sub-17, em 2019, o Campeonato Brasileiro de sub-20 e a Copinha, ambos em 2022, e a Taça do Brasil de sub-20, também em 2022.

Em 2023, integrou a seleção brasileira de sub-20 que venceu o Campeonato Sul-Americano. A passagem pelos escalões jovens do Brasil e a formação num clube com a dimensão do Palmeiras constituem parte importante da preparação que trouxe para o futebol português.

A experiência acumulada não elimina os desafios de chegar a um clube como o Sporting, mas ajuda a explicar o percurso que o levou até à equipa principal e à oportunidade de se estrear na Liga dos Campeões.

O que pode significar esta exibição para o futuro de Kaique?

A vitória em França colocou Kaique sob os holofotes e deu-lhe uma oportunidade de mostrar serviço num palco de grande visibilidade. O mais difícil começa agora: transformar uma boa estreia num percurso consistente.

O Sporting tem objetivos exigentes em várias competições e a gestão da baliza continuará dependente das decisões da equipa técnica, do rendimento dos jogadores e das necessidades de cada encontro.

Para já, o brasileiro pode retirar confiança de uma noite em que respondeu à chamada de Rui Borges e contribuiu para um resultado importante. O seu percurso, desde a formação no Brasil às passagens por Farense e Nacional, mostra que a chegada a Alvalade não surgiu do nada: foi o passo seguinte de uma carreira construída progressivamente.

A Liga dos Campeões deu-lhe o palco. Kaique aproveitou a oportunidade. Agora, terá de mostrar que a exibição frente ao Lens é o início de algo mais duradouro.