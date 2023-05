Como vivem Kate e William? Vídeo mostra interior da casa dos príncipes em Londres

O príncipe e a princesa de Gales divulgaram imagens dos bastidores do dia da coroação do Rei Carlos III, num vídeo de cinco minutos publicado no canal oficial do YouTube em que os fãs da realeza podem espreitar a família a preparar-se para o evento e ver o interior da sua residência.

Nas imagens podemos ver, entre outros detalhes, o príncipe Louis, de cinco anos, e a princesa Charlotte, de oito, a arranjarem-se para sair no Palácio de Kensington.

O vídeo foi produzido por William Warr, que também gravou um filme para assinalar o 10.º aniversário de casamento dos príncipes de Gales, em 2021, conta a Sky News.

Veja o vídeo: