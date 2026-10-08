Katia Aveiro está em silêncio absoluto sobre Cristiano Ronaldo: tudo o que mudou depois do casamento com Georgina

Katia Aveiro sempre foi uma das maiores defensoras de Cristiano Ronaldo e não se inibe de expressar a sua opinião em público sempre que o irmão é tema de conversa. No entanto, a empresária tem mantido o silêncio perante a polémica que envolve o craque e a sua "saída" da Seleção Nacional e há um detalhe que não passa despercebido.

Desde que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez trocaram alianças quase em segredo, numa cerimónia intimista no registo, em Cascais, Katia Aveiro deixou de tecer comentários públicos sobre tudo aquilo que envolve a vida do irmão mais novo.

Esse silêncio foi, aliás, comentado nas Conversas de Café desta quarta-feira, 7 de outubro, no Dois às 10. O reparo foi feito por Cristina Ferreira.

"A Katia fez anos. Está na República Dominicana, foi para lá com os amigos. Mas há aqui um pormenor. A Katia sempre se manifestou sobre tudo e mais alguma coisa sobre o seu irmão. Desde o momento do casamento, a moça nunca mais se manifestou sobre o irmão. Ao contrário da Elma, que não se manifestou sobre o casamento, mas agora manifestou-se (sobre a polémica)", começou por dizer a apresentadora da TVI.

"Há alguma interpretação que fazem sobre o facto da Katia nunca mais ter falado do irmão?", questionou Cristina Ferreira.

"A Katia deixou de seguir a Federação Portuguesa de Futebol. Acho que ela está a ser muito inteligente em não estar a espingardar porque isto não é uma matéria dela. Obviamente que, em privado, ela falará com a mãe, com o irmão, com quem for", respondeu Adriano Silva Martins.

Mas Cristina Ferreira não perdoou: "Está tudo dorido ainda..."

"A Katia deu uma entrevista uma semana antes do casamento a dizer que o irmão não se casava este ano. Portanto, ela pode ter pensado que é melhor não se meter nisto, ainda vai levar por tabela", reagiu Adriano. "Eu acho que o melhor até era elas nunca comentarem as coisas do irmão", acrescentou Cláudio Ramos.