No meio dos rumores sobre a família, Katia Aveiro "refugia-se" em lugar muito especial em Portugal (Fotos)

A irmã de Cristiano Ronaldo está em Portugal e voltou a um dos lugares que considera especiais. Nas redes sociais, partilhou fotografias no Santuário de Fátima e deixou uma reflexão sobre a fé. A publicação surge numa fase em que a vida familiar de Katia Aveiro tem sido alvo de especulação, desde os rumores sobre a relação com Alexandre Bertolucci às notícias sobre um eventual afastamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.

Katia Aveiro está de regresso a Portugal e aproveitou a passagem pelo país para visitar o Santuário de Fátima. A empresária, que vive atualmente no Brasil com o companheiro, Alexandre Bertolucci Jr., e a filha mais nova, Valentina, partilhou vários registos da visita na sua página de Instagram.

A publicação foi acompanhada por uma mensagem em que a irmã de Cristiano Ronaldo fala da importância da fé na sua vida e explica por que razão continua a regressar àquele local.

«Eu venho aqui. E volto sempre, com a minha fé e com os meus no coração. Oro aqui, oro em casa, oro todos os dias da minha vida. Porque Deus não cabe num lugar nem numa religião: Deus é amor, é presença e é a força que me acompanha em cada passo», escreveu.

As palavras não passaram despercebidas aos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e identificação. «Importante agradecer as conquistas porque as lutas quase ninguém sabe», escreveu uma pessoa. «Deus conhece o teu coração. Orgulho demais desse ser humano que és», comentou outra. Houve ainda quem destacasse a importância da fé: «Linda, a fé é a maior riqueza que temos».

Uma visita a um lugar que já tinha escolhido este ano

Esta não é a primeira vez que Katia Aveiro visita o Santuário de Fátima durante uma passagem por Portugal em 2026. Em maio, a empresária esteve no local acompanhada pelos filhos mais velhos, Rodrigo e Dinis, e partilhou uma reflexão sobre a espiritualidade e a educação dos filhos.

Na altura, revelou que já tinha visitado o santuário mais de 40 vezes e explicou que, apesar de se identificar atualmente como evangélica, mantém uma ligação especial àquele espaço.

A visita de agora volta a mostrar a importância que atribui à fé, mas também o carinho que mantém por um dos locais religiosos mais emblemáticos de Portugal.

E os rumores de separação de Alexandre Bertolucci?

A vida amorosa de Katia Aveiro também tem estado sob o olhar atento dos seguidores. A empresária mantém uma relação com o brasileiro Alexandre Bertolucci Jr., com quem tem a filha Valentina, mas a ausência do empresário no aniversário da irmã de Cristiano Ronaldo levantou algumas suspeitas de que poderiam estar separados.

No entanto, recentemente, Katia Aveiro "quebrou o silêncio" e mostrou que a sua relação com o pai da filha mais nova continua de pedra e cale. A também empresária partilhou uma fotografia com os filhos e com o companheiro, onde todos surgem cúmplices. «Sozinha eu até chego lá… Mas com as pessoas certas seguramente chegarei mais longe», lia-se, na legenda da partilha.

O casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina voltou a alimentar especulações

Outro assunto que tem gerado comentários é a relação de Katia Aveiro com o irmão, Cristiano Ronaldo, e com Georgina Rodríguez.

Em agosto, o casal surpreendeu ao anunciar que já tinha oficializado a relação numa cerimónia civil privada, em Portugal. O casamento, realizado a 11 de agosto, foi divulgado pelo próprio futebolista através de uma fotografia das alianças.

A cerimónia foi descrita como muito reservada e terá contado apenas com a presença dos cinco filhos do casal. A ausência de imagens de outros familiares no momento levou a especulações sobre quem teria conhecimento do enlace e sobre a relação de Cristiano Ronaldo e Georgina com a família Aveiro.

Katia não fez uma declaração pública extensa sobre o casamento, mas também não ficou completamente em silêncio: reagiu à publicação do irmão com dois corações. Foi uma manifestação discreta, mas que contraria a ideia de que não assinalou o momento.

No dia seguinte, a empresária partilhou uma reflexão sobre a importância de escolher as pessoas que queremos manter por perto. «Escolhe quem tu queres sentar na mesa contigo e escolhe quem tu queres que faça parte da tua vida», escreveu, acrescentando que ninguém tem obrigação de permanecer numa relação que lhe faça mal, mesmo quando existe um laço familiar.

A proximidade temporal entre a publicação e o anúncio do casamento levou alguns comentadores e páginas de entretenimento a interpretar as palavras como uma possível indireta. No entanto, Katia não identificou qualquer pessoa nem relacionou diretamente a mensagem com o irmão ou com Georgina.

Katia já tinha desmentido rumores de tensão com Georgina

As especulações sobre um eventual afastamento entre Katia Aveiro e Georgina Rodríguez não começaram com o casamento.

Em julho, depois de surgirem comentários sobre a distância física entre elementos da família Aveiro e Georgina durante um jogo da Seleção Nacional, Katia decidiu reagir. Num vídeo publicado nas redes sociais, brincou com a ideia de que estaria «de costas voltadas» com a companheira do irmão, ironizando sobre a forma como alguns episódios eram interpretados.

A publicação foi uma resposta às notícias que davam conta de uma relação pouco próxima entre Georgina e algumas mulheres da família Aveiro. Na mesma altura, comentários feitos no programa «V+ Fama» voltaram a alimentar a discussão, com referências a alegados episódios de tensão familiar.

Ainda assim, não existe uma confirmação pública de que Katia e Georgina estejam de relações cortadas. E a própria Katia já tinha rejeitado, pelo menos em julho, a ideia de que a distância observada num determinado momento fosse prova de um conflito.

Uma publicação sobre fé numa fase de muita especulação

Entre os rumores sobre a vida amorosa e as interpretações em torno da relação com a família, Katia Aveiro continua a partilhar momentos da sua vida com os seguidores. Desta vez, escolheu mostrar uma visita a Fátima e deixar uma mensagem centrada na espiritualidade.

A publicação não aborda diretamente os temas que têm alimentado a curiosidade em torno da empresária. Mas, numa altura em que cada gesto nas redes sociais é observado e interpretado, a mensagem acabou por chamar a atenção.

Por agora, Katia não esclareceu publicamente os rumores sobre a sua relação com Alexandre Bertolucci nem comentou as especulações mais recentes sobre a dinâmica familiar. O que partilhou foi uma mensagem de fé, e foi essa a dimensão que os seguidores destacaram na caixa de comentários.