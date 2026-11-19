A irmã de Cristiano Ronaldo mostrou-se num momento de grande cumplicidade com Valentina. A mensagem emotiva que acompanhou as imagens, a reação de Dolores Aveiro e as parecenças entre mãe e filha não passaram despercebidas.

Kátia Aveiro voltou a derreter corações nas redes sociais. Desta vez, a irmã de Cristiano Ronaldo decidiu partilhar um conjunto de fotografias especiais ao lado da filha mais nova, Valentina, num momento marcado pela ternura e pela cumplicidade entre as duas.

Nas imagens, mãe e filha surgem abraçadas, a mandar beijinhos para a câmara, numa demonstração de carinho que rapidamente conquistou os seguidores. Noutra das fotografias, aparecem sorridentes e há um pormenor que também chamou a atenção: Valentina já começou a perder os dentes de leite, uma das fases tão características do crescimento das crianças.

Mas foi a mensagem escolhida por Kátia Aveiro para acompanhar a publicação que também despertou emoções.

«Somos de quem nos cuida quando o mundo tá pesado. De quem fica em silêncio e não vai mesmo quando tem tempestades.♥️», escreveu a empresária na legenda das fotografias.

Uma reflexão sobre o carinho, a presença e a importância de quem permanece ao nosso lado nos momentos mais difíceis.

Dolores Aveiro reage e seguidores ficam rendidos às parecenças

A publicação não passou despercebida à família. Dolores Aveiro, mãe de Kátia, fez questão de deixar vários corações vermelhos na caixa de comentários, mostrando o carinho pelo momento partilhado pela filha e pela neta.

Também os seguidores se mostraram rendidos às fotografias, enchendo a publicação de elogios e mensagens de carinho.

«A Valentina é igual à mãe», «Fotocópia da mãe», «Carinha da mãe» e «Tão parecida com a mamã» foram alguns dos comentários deixados pelos internautas, que não esconderam a opinião sobre as parecenças físicas entre as duas.

A ternura do momento também mereceu destaque. «Que amores!!!!! Delicioso ver a vossa cumplicidade. Que sejam sempre uma prova de amor!», escreveu uma seguidora.

Outros internautas destacaram a beleza da menina e o facto de estar a crescer tão depressa. «Fofura tão linda, como está crescida», «Tá linda sem seu dentinho» e «Que princesas» são algumas das mensagens que se podem ler.

Houve ainda quem interpretasse as palavras de Kátia numa perspetiva espiritual, partilhando uma reflexão sobre a fé e a presença de Deus nos momentos mais difíceis.

A publicação contou também com um gosto de Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, que não ficou indiferente ao momento familiar.

Quem é Valentina, a filha mais nova de Kátia Aveiro?

Valentina é fruto da relação de Kátia Aveiro com o empresário brasileiro Alexandre Bertolucci Jr. A menina nasceu a 27 de agosto de 2019 e é a filha mais nova da empresária, que também é mãe de Rodrigo e Dinis, de uma relação anterior.

Desde o nascimento, a menina tem sido presença frequente nas partilhas da mãe nas redes sociais, onde protagoniza vários momentos em família.

Também Dolores Aveiro já mostrou, por diversas ocasiões, a ligação especial que mantém com a neta. A matriarca do clã Aveiro nunca escondeu o orgulho e o carinho pelos mais novos da família, partilhando ao longo dos anos vários registos ao lado de Valentina.

Desta vez, foram as fotografias com a mãe que conquistaram os seguidores. Entre abraços, beijinhos, sorrisos e uma mensagem sobre a importância de quem permanece nos momentos difíceis, Kátia Aveiro voltou a mostrar um dos lados mais especiais da sua vida: a relação com os filhos.