Começou com vídeos nas redes sociais e hoje cozinha para jogadores de futebol. Aos 22 anos, Kelvio é Chef e as receitas fizeram dele um fenómeno além fronteiras

Aos 22 anos, o criador de conteúdos que cresceu em Angola e veio para Portugal aos 14, está a transformar a paixão pela cozinha numa carreira. Em declarações exclusivas ao IOL, conta como tudo começou, revela os bastidores de um serviço de marmitas para um jogador da equipa principal do Benfica e partilha os sonhos que quer levar para a mesa.

A cozinha começou por ser uma paixão de infância. Hoje, é também o caminho profissional que Kelvio Salbany Antunes Januário está a construir, receita a receita, vídeo a vídeo. Aos 22 anos, o jovem tem vindo a conquistar espaço nas redes sociais com conteúdos de culinária que mostram como preparar refeições saborosas sem complicar, dão dicas práticas e ajudam até quem vive longe de casa e nem sempre sabe o que cozinhar.

No TikTok, reúne 52 mil seguidores e, no Instagram, conta com uma comunidade de 37 mil pessoas, que o "assistem" de todas as partes do Mundo. A popularidade dos vídeos já lhe abriu portas para a televisão e para novos desafios profissionais, entre os quais a prestação de serviços de chef privado. Mas, por trás do crescimento nas redes sociais, há uma história que começa muito antes de os primeiros vídeos se tornarem virais.

Em declarações exclusivas ao IOL, Kelvio Januário recorda o percurso entre Angola e Portugal, a influência da família e a forma como uma paixão foi ganhando espaço até se transformar num projeto com ambições próprias.

De Angola para Portugal: a cozinha como ligação às origens

Kelvio cresceu em Angola, onde viveu até aos 14 anos. A mudança para Portugal, para estudar longe dos pais, marcou uma fase importante da sua vida, numa idade em que a adaptação a uma nova realidade exigiu independência e capacidade para enfrentar desafios.

«Essa mudança marcou a minha adolescência: tive de me adaptar a uma nova realidade, conhecer outras pessoas e aprender a ser mais independente numa idade em que ainda estamos a descobrir quem somos», conta ao IOL.

Entre as memórias que guarda da infância, há uma imagem que continua presente: a família reunida à mesa, à volta de um jantar. Foi nesse ambiente que começou a construir a relação com a comida e a perceber que cozinhar podia significar muito mais do que preparar uma refeição.

«Quando penso na minha infância, uma das memórias que mais se destaca são os jantares de família, com muita comida boa e toda a gente reunida à mesa», recorda.

A mãe foi determinante nesse percurso. Foi ao vê-la cozinhar que nasceu a curiosidade pela gastronomia, alimentada também pelos programas de culinária que acompanhava em criança. A vontade de experimentar e criar os próprios pratos surgiu naturalmente, muito antes de imaginar que a cozinha poderia vir a ser a sua profissão.

«A minha mãe é a minha maior referência na cozinha», afirma.

Essa ligação à família e às origens continua a refletir-se na forma como encara a gastronomia. Para Kelvio, a comida é também uma linguagem de afeto, uma maneira de reunir pessoas e de partilhar algo pessoal com quem se senta à mesa.

Do sonho de ser futebolista aos vídeos de culinária

A cozinha nem sempre foi o destino que imaginou para o futuro. Em criança, Kelvio sonhava ser jogador de futebol. Mais tarde, chegou a frequentar o ensino superior na área da Contabilidade e Fiscalidade, mas foi percebendo que a gastronomia era o caminho que queria seguir.

O futebol, contudo, não desapareceu completamente dos seus planos. Acabou por surgir de outra forma: através da oportunidade de cozinhar para jogadores.

A criação de conteúdos nas redes sociais foi uma das formas que encontrou para partilhar a paixão pela cozinha e mostrar que preparar uma boa refeição não tem de ser uma tarefa complicada.

O objetivo passa por tornar as receitas acessíveis, explicar os processos e incentivar quem está do outro lado do ecrã a experimentar. Há sugestões para refeições rápidas, pratos mais elaborados e ideias práticas para quem precisa de cozinhar em casa, incluindo estudantes deslocados que têm de organizar as próprias refeições.

«Muitas vezes, as pessoas olham para um prato e acham que nunca o vão conseguir fazer. Quero explicar o processo de forma simples, desde as receitas mais fáceis às mais elaboradas, e dar-lhes confiança para experimentar», explica.

A mensagem é simples: não é preciso dominar todas as técnicas para começar. A aprendizagem faz-se também através das tentativas e dos erros, uma ideia que procura transmitir nos vídeos que publica.

Embora acreditasse que podia construir algo a partir da sua paixão, a dimensão que o projeto viria a alcançar surpreendeu-o. O que começou numa pequena cozinha passou a chegar a um público cada vez maior e a criar oportunidades fora do universo digital.

«Ver o meu trabalho chegar a tantas pessoas e abrir portas para a televisão e para o meu percurso como chef privado tem sido muito especial», admite.

Um vídeo, uma mensagem privada e um novo desafio profissional

Um dos momentos que marcou esta evolução foi a realização de um serviço de marmitas para um jogador da equipa principal do Benfica. A experiência foi partilhada por Kelvio nas redes sociais e deu a conhecer uma vertente do seu trabalho que vai além das receitas publicadas online.

Ao IOL, o jovem explica que o contacto partiu do próprio jogador, através de uma mensagem privada. Depois de conversarem e acertarem os detalhes, o serviço acabou por se concretizar.

«O vídeo que partilhei foi sobre um serviço de marmitas que fiz para um jogador da equipa principal do Benfica. Ele entrou em contacto comigo por mensagem privada e, ao longo da conversa, fomos acertando os detalhes até concretizarmos o serviço», conta.

Não foi o primeiro trabalho deste género, mas teve um significado particular. Para Kelvio, a experiência representou uma oportunidade de ver o seu trabalho valorizado e de reforçar a confiança no caminho profissional que está a construir.

«Foi uma experiência incrível. Já tinha realizado outros serviços, mas este marcou-me especialmente e deu-me ainda mais vontade de continuar a trilhar este caminho como chef privado», afirma.

O episódio ilustra a forma como a visibilidade nas redes sociais pode abrir portas a projetos concretos. No caso de Kelvio, os conteúdos não servem apenas para chegar a novos seguidores: funcionam também como uma montra do seu trabalho, das suas ideias e da forma como aborda a cozinha.

«À Mesa, Como Deve Ser»: o projeto que quer fazer crescer

A aposta na vertente profissional ganhou forma própria com o lançamento de Kelvio, O Chefe, um projeto que reúne diferentes serviços ligados à gastronomia.

Na sua página profissional, o jovem apresenta propostas de marmitas, encomendas, eventos e catering, com uma mensagem que resume a filosofia do projeto: «À Mesa, Como Deve Ser».

A oferta procura responder a diferentes necessidades, desde quem pretende ter refeições preparadas para o dia a dia até quem procura um serviço de cozinha para uma ocasião especial. É uma extensão natural do trabalho que desenvolve nas redes sociais, onde a comida é apresentada como algo que pode ser saboroso, acessível e adaptado à vida de cada pessoa.

O reconhecimento crescente é recebido com entusiasmo, mas também com a consciência de que há muito caminho a percorrer. «É um sentimento inexplicável ver que aquilo que comecei a fazer na minha pequena cozinha está a chegar a tantas pessoas», diz ao IOL. «Dá-me ainda mais vontade de continuar a aprender, a criar e a partilhar esta paixão.»

Mais do que os números das redes sociais ou as oportunidades que já surgiram, Kelvio procura consolidar uma carreira na gastronomia, continuando a desenvolver competências e a explorar novas formas de trabalhar.

Jantares intimistas e o sonho de chegar ao MasterChef

Entre os próximos objetivos está a organização de jantares de fine dining para pequenos grupos. A ideia é criar um ambiente próximo e acolhedor, no qual os convidados possam acompanhar a preparação dos pratos e conhecer melhor o processo criativo por detrás de cada criação.

«Quero que conheçam o processo, as ideias e o cuidado por trás de cada criação», explica.

A intenção é proporcionar uma experiência que vá além da refeição, aproximando quem cozinha de quem prova e permitindo partilhar as histórias e as técnicas que dão forma a cada prato.

Outro dos sonhos que quer concretizar é participar no MasterChef, pela possibilidade de aprender, colocar-se à prova e abrir novas portas. Cozinhar para atletas de alto nível e continuar a desenvolver o trabalho como chef privado são também objetivos que fazem parte dos seus planos.

São ambições que refletem a vontade de transformar uma paixão numa profissão sólida, sem deixar de lado a curiosidade e a disponibilidade para aprender.

Seis anos a criar conteúdos antes de o reconhecimento chegar

A dimensão que o projeto alcançou pode fazer parecer que o sucesso surgiu de um momento para o outro. A realidade, porém, é diferente.

Kelvio conta que grava vídeos há seis anos, mas que só há cerca de um ano e meio começou a sentir que as coisas estavam a ganhar rumo. Pelo caminho, houve tempo dedicado à criação de conteúdos, experiências e aprendizagem, muito antes de a visibilidade começar a traduzir-se em novas oportunidades.

É uma das mensagens que gostaria de deixar a outros jovens que têm uma paixão, mas receiam dar-lhe uma oportunidade. «Não precisam de ter tudo perfeito para começar, porque muita coisa só se aprende pelo caminho», aconselha.

O jovem sublinha também a importância de aprender com os erros, aceitar críticas construtivas e evitar comparações com o percurso dos outros. Cada pessoa tem o seu ritmo, as suas dificuldades e as suas oportunidades, e o reconhecimento nem sempre chega quando se espera.

«Às vezes, as pessoas veem um vídeo que teve sucesso, mas não veem os anos de tentativas que vieram antes», observa.

O conselho é continuar a trabalhar, procurar aprender e ter paciência com os resultados, sem deixar que a opinião alheia determine o futuro.

No percurso de Kelvio Januário, a cozinha continua a ser o ponto de partida e o lugar onde tudo se cruza: as memórias de infância, a ligação à família, a vontade de criar e o desejo de construir uma carreira. As redes sociais deram-lhe visibilidade, mas é fora do ecrã, através dos serviços que realiza e dos projetos que ambiciona concretizar, que procura dar os próximos passos.

Aos 22 anos, o jovem continua a cozinhar com a mesma vontade de experimentar que nasceu quando observava a mãe na cozinha. A diferença é que, agora, há uma comunidade que acompanha o processo, e um projeto profissional que começa a ganhar forma à mesa.