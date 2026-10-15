Incesto, violência e abusos sexuais: sete crianças resgatadas de casa de horrores. Oito adultos estão detidos

Oito pessoas foram detidas no estado norte-americano do Kentucky, nos Estados Unidos, no âmbito de uma investigação por suspeitas de maus-tratos e abusos sexuais contra sete crianças. Os menores tinham idades entre um e 17 anos.
Segundo a estação norte-americana NBC News, os oito suspeitos viviam todos na mesma casa. As sete crianças foram retiradas da residência na sequência da investigação, que envolveu a polícia local, os serviços de proteção de menores e o Departamento de Serviços Comunitários.
As autoridades estão a investigar um conjunto de alegados crimes, entre os quais maus-tratos a menores, incesto, tráfico de seres humanos e violação. As acusações variam consoante o suspeito.
Oito suspeitos enfrentam acusações graves
Entre os detidos estão as mulheres Christine Carter, de 41 anos, e Johnna Carter, de 21, ambas acusadas de crimes relacionados com maus-tratos a crianças.
Richard Carter, de 45 anos, enfrenta também acusações de violação em primeiro grau e tráfico de seres humanos. Sarah Carter, de 28 anos, é suspeita de incesto e distribuição de material pornográfico, além de crimes relacionados com maus-tratos a menores.
Matthew Brumbaugh, de 30 anos, foi ainda acusado de incesto. Mark Brumbaugh, também com 30 anos, enfrenta também acusações de incesto, maus-tratos a menores e abuso sexual. Green Schindler, de 63 anos, é suspeito de vários crimes, incluindo violação, sodomia, incesto e tráfico de seres humanos. Já Ishmeal Thornsberry, de 21 anos, foi acusado de maus-tratos em primeiro grau.
A polícia esclareceu que não dispõe de informação confirmada sobre as relações familiares entre todos os suspeitos, apesar de todos residirem na mesma casa.
Os oito suspeitos deverão comparecer em tribunal a 21 de outubro.