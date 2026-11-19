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Se o cabelo é fino, anda enfraquecido ou parte com facilidade, é provável que já tenha percebido que nem todos os champôs fazem diferença. É para este problema que existe o Kérastase Genesis Bain Hydra-Fortifiant, um champô de uso profissional pensado para reduzir a queda de cabelo causada pela quebra dos fios.

Com a Black Friday, o frasco de 250 ml está na Amazon por 19,30€, quando custava cerca de 33€. E não são só os números que mostram que há muita gente a gostar: mais de duas mil pessoas compraram este produto no último mês e tem o selo “Escolha da Amazon”.

Edelweiss e gengibre contra os fios frágeis

A fórmula combina células de edelweiss com raiz de gengibre, dois ingredientes de origem natural que, segundo a marca, protegem o cabelo das agressões do dia a dia e reforçam a resistência da fibra capilar a partir da raiz. A página do produto refere que a queda por rutura diminui 97% com o uso regular. Esta fórmula limpa também o couro cabeludo, eliminando o excesso de oleosidade, as impurezas e as partículas de poluição, e tem uma textura em gel leve, pensada para não pesar nos cabelos finos.

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O que dizem os compradores

Entre as milhares de opiniões, muitas falam em resultados visíveis. Um utilizador comprou o champô para a namorada, que tem o cabelo fino, e conta que ao fim de dois meses ela sente o cabelo “mais forte, com mais volume e muito mais brilhante”. Outra utilizadora resume assim a experiência: “Notei que cada vez cai menos cabelo”. Há também quem o combine com o sérum da linha: “Uso-o há um mês e combino-o com o sérum. Reduziu visivelmente a queda do cabelo”, escreve uma utilizadora.

O cheiro e a sensação no cabelo também são muito elogiados. “O cheiro é muito bom e o cabelo fica mais saudável e forte”, refere outra utilizadora, e uma terceira acrescenta que “deixa o cabelo limpo, sem resíduos, solto e o cabelo limpo dura mais”. Quem já o usava no cabeleireiro garante que recebeu “exatamente o mesmo produto” ao comprá-lo na Amazon.

Pouca quantidade chega

O frasco pode parecer pequeno, mas a marca recomenda apenas uma quantidade do tamanho de uma avelã, aplicada no couro cabeludo molhado e massajada suavemente.

Uma utilizadora explica que faz duas lavagens: na primeira quase não faz espuma, o que pode dar a ideia de que não está a limpar, mas na segunda forma espuma de imediato e o cabelo fica limpo. Segundo esta compradora, é por isso que os 250 ml duram mais do que se pensa. A fragrância é cítrica e floral, e a marca sugere continuar com o condicionador ou a máscara da mesma linha.

Vale a pena aproveitar a Black Friday?

Com 93% de avaliações positivas, mais de 11 mil opiniões e um preço abaixo dos 20€, este é um bom momento para experimentar quem anda à procura de um champô para a queda de cabelo que não seja o do supermercado.

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