É das coisas que mais nos deixa felizes: peças que são tendência, que sabemos que nos vão fazer brilhar e novinhas em folha, mas a preços de Vinted. É o caso desta coleção de casacos da Kiabi, que existem em modelos para toda a família, dos adultos aos mais pequenos.

A marca francesa e rival de lojas low cost como a Primark ou a Lefties é há muito uma das nossas favoritas. Para nós, a grande vantagem é podermos comprar no site, apesar de haver muitas lojas físicas no nosso país para quem prefere experimentar antes de comprar.

Os casacos da coleção atual são incríveis. Um dos nossos preferidos é o casaco com efeito de carneiro e orlas contrastantes, que existe para mães e filhas. É lindo (como podem ver na galeria acima)!

Existem ainda sobretudos quentes que ficam bem em visuais mais formais para o escritório ou casuais, por cima da roupa do ginásio ou de fim de semana. Anoraques, casacos de pelo, acolchoados, ponchos, canadianas, gabardines. É difícil escolher!

Kiabi Portugal: guia prático

Site oficial: www.kiabi.pt

Lojas físicas: Alverca, Beja, Braga, Évora, Matosinhos, Rio Tinto (Parque Nascente), Pombal, Portimão, Santarém, Santo André, Seixal, Sintra, Torres Vedras e Amadora (UBBO).

Localização e horários: disponíveis no localizador de lojas da Kiabi.

Entregas: ao domicílio, em pontos de recolha CTT ou em loja.

E-Reserva: permite reservar artigos online, experimentar numa loja física e pagar apenas pelas peças escolhidas.

Percorra a galeria para ver a coleção.